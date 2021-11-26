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Срок действия налоговых льгот для бизнеса на Курилах увеличат до 20 лет

Ведомости

Правительство РФ рассматривает поправки в Налоговый кодекс, по которым для бизнеса, работающего на Курильских островах, будет введен преференциальный налоговый режим сроком на 20 лет. Об этом сообщил на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет об освобождении компаний, желающих начать бизнес на Курилах, от основных видов налогов, в том числе налога на прибыль и имущество, а также земельного и транспортного. Во время действия этого режима размер страховых взносов планируется снизить с действующих примерно 30% до 7,6%. Изменения в Налоговый кодекс также предполагают введение в регионе режима свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными на Курилы из третьих стран, не будет начисляться НДС. Льготы смогут получить в том числе иностранные инвесторы.

Такие преференции распространятся на всех инвесторов, кроме тех, кто занимается добычей, переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми и посредническими услугами. Это ограничение будет принято для того, чтобы не допустить возникновения на островах офшорной зоны, в которую устремятся компании, желающие платить меньше налогов.

Введение «беспрецедентного» набора стимулов и льгот на Курилах еще в сентябре анонсировал президент РФ Владимир Путин, однако тогда он заявлял, что от основных налогов бизнес будет освобожден на 10 лет. За продление срока до 20 лет выступало Минвостокразвития. По словам президента, на такие льготы смогут рассчитывать компании, которые «не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников».

Ранее по теме: Для российского бизнеса на Курилах отменят налоги на 10 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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