Срок действия налоговых льгот для бизнеса на Курилах увеличат до 20 лет

Речь идет об освобождении компаний, желающих начать бизнес на Курилах, от основных видов налогов, в том числе налога на прибыль и имущество, а также земельного и транспортного. Во время действия этого режима размер страховых взносов планируется снизить с действующих примерно 30% до 7,6%. Изменения в Налоговый кодекс также предполагают введение в регионе режима свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными на Курилы из третьих стран, не будет начисляться НДС. Льготы смогут получить в том числе иностранные инвесторы.