Макрон выразил оптимистичный настрой перед встречей с Путиным

3 февраля Путин и Макрон поговорили по телефону. Они обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с российскими предложениями по гарантиям безопасности. Тогда беседа стала третьей за шесть дней: до этого главы государств общались 28 и 31 января. Предполагается, что после визита в Москву Макрон поедет в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.