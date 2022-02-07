Макрон выразил оптимистичный настрой перед встречей с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сдержанный оптимизм перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Reuters.
«Я достаточно оптимистичен, но я не верю в спонтанные чудеса», — сказал политик журналистам.
Французский президент уже приземлился в российской столице. По данным «РИА Новости» на 17:43 мск, он едет в Кремль.
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что переговоры Путина и Макрона запланированы на 17:00 мск. Основными темами для обсуждения должны стать ситуация вокруг Украины и гарантии безопасности, которые Москвы потребовала предоставить от США и НАТО в декабре 2021 г.
По словам Пескова, ситуация сейчас слишком сложная, чтобы ожидать «решительных переломов» по итогам сегодняшней встречи. Макрон ранее сказал, что едет в Россию, чтобы поделиться вариантами по разрядке напряженности в Европе.
3 февраля Путин и Макрон поговорили по телефону. Они обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с российскими предложениями по гарантиям безопасности. Тогда беседа стала третьей за шесть дней: до этого главы государств общались 28 и 31 января. Предполагается, что после визита в Москву Макрон поедет в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.