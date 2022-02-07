Reuters узнал об отмене встречи Зеленского с главой МИД Германии
Президент Украины Владимир Зеленский вопреки планам не встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Причиной отмены встречи названы «трудности с планированием». Welt отмечает, что мероприятие не состоится по инициативе украинской стороны, передают «РИА Новости».
При этом Бербок должна встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Ранее МИД Германии сообщил, что Бербок посетит Украину 7 и 8 февраля. Она планировала встретиться с Зеленским и министром иностранных дел республики Дмитрием Кулебой. Немецкий министр намерена обсудить ситуацию с безопасностью в регионе, а также поговорить о возрождении «нормандского формата» и выразить поддержку Украине. Вдобавок Бербок собиралась отправиться на восток страны, поговорить с местными жителями и ознакомиться с военной обстановкой.
Это вторая поездка Бербок на Украину. Ранее она встретилась с Зеленским 17 января. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью вокруг республики и отметили, что «дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего — превентивные санкции», сообщал офис украинского президента. Политики выразили надежду на скорую организацию саммита в «нормандском формате».
Ранее депутат бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил агентству ТАСС о том, что требования, которые Украина предъявляет Германии, по своему тону становятся все более «истеричными». Говоря о поставках немецких вооружений республике, политик сказал, что это было бы «фатальным политическим сигналом», который обострил бы текущую ситуацию.
Перед этим чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник написал на своей странице в Twitter о разочаровании из-за отказа правящей немецкой Cоциал-демократической партии передать Украине находящиеся в Эстонии немецкие гаубицы. Дипломат призвал Берлин прекратить «страусиную политику».