Reuters узнал об отмене встречи Зеленского с главой МИД Германии

Ранее депутат бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил агентству ТАСС о том, что требования, которые Украина предъявляет Германии, по своему тону становятся все более «истеричными». Говоря о поставках немецких вооружений республике, политик сказал, что это было бы «фатальным политическим сигналом», который обострил бы текущую ситуацию.