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В Бундестаге заявили о нарастании «истеричности» в требованиях Украины к Германии

Ведомости

Требования, которые Украина предъявляет Германии, по своему тону становятся все более истеричными, заявил ТАСС депутат Бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Агентство уточнило, что политик имел в виду просьбы Киева к Берлину о предоставлении оружия, а также призывы отказаться от газопровода «Северный поток — 2».

«Содержание и тон требований украинской стороны, к сожалению, становятся все более истеричными. Буквально недавно посол Украины в ФРГ провел совершенно несоразмерные исторические параллели», — сказал немецкий депутат.

Накануне чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник написал на своей странице в Twitter о разочаровании из-за отказа правящей немецкой Cоциал-демократической партии (СДПГ) передать Украине свои находящиеся в Эстонии гаубицы. Дипломат призвал Берлин прекратить «страусиную политику».

Кроме того, 23 января в интервью газете Welt Мельник сравнил текущее положение дел с временами национал-социализма в Германии. «При таком высокомерном отношении у украинцев невольно восстают в памяти ужасы нацистской оккупации, когда к украинцам относились как к недочеловекам», — сказал украинский дипломат. Таким образом он прокомментировал слова главнокомандующего Военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины. Позже военный подал в отставку.

Котре в сегодняшней беседе с ТАСС сказал, что Киев и Берлин должны «вернуться к спокойному и деловому диалогу». Депутат высказался о недопустимости дальнейшей поддержки Украины в одностороннем порядке в условиях, когда та не выполняет минские договоренности.

Говоря о поставках немецких вооружений Украине, Котре сказал, что это было бы «фатальным политическим сигналом», который обострил бы текущую ситуацию. Кроме того, в случае нападения России на республику оружие Германии последней не помогло бы, резюмировал немецкий парламентарий.

Кремль и российское Министерство иностранных дел неоднократно опровергали сообщения западных СМИ и заявления политиков из США и Евросоюза о якобы имеющихся у Москвы планах по вторжению на Украину. Комментируя данные о скоплении вблизи границ республики свыше 100 000 российских военных, руководство страны заявило, Россия проводит учения и перемещает военный контингент только внутри своей территории, никому не угрожая.

Ранее по теме: Регулятор ФРГ усомнился в сертификации «Северного потока — 2» до конца июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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