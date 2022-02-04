В Бундестаге заявили о нарастании «истеричности» в требованиях Украины к Германии
Требования, которые Украина предъявляет Германии, по своему тону становятся все более истеричными, заявил ТАСС депутат Бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Агентство уточнило, что политик имел в виду просьбы Киева к Берлину о предоставлении оружия, а также призывы отказаться от газопровода «Северный поток — 2».
«Содержание и тон требований украинской стороны, к сожалению, становятся все более истеричными. Буквально недавно посол Украины в ФРГ провел совершенно несоразмерные исторические параллели», — сказал немецкий депутат.
Накануне чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник написал на своей странице в Twitter о разочаровании из-за отказа правящей немецкой Cоциал-демократической партии (СДПГ) передать Украине свои находящиеся в Эстонии гаубицы. Дипломат призвал Берлин прекратить «страусиную политику».
Кроме того, 23 января в интервью газете Welt Мельник сравнил текущее положение дел с временами национал-социализма в Германии. «При таком высокомерном отношении у украинцев невольно восстают в памяти ужасы нацистской оккупации, когда к украинцам относились как к недочеловекам», — сказал украинский дипломат. Таким образом он прокомментировал слова главнокомандующего Военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины. Позже военный подал в отставку.
Котре в сегодняшней беседе с ТАСС сказал, что Киев и Берлин должны «вернуться к спокойному и деловому диалогу». Депутат высказался о недопустимости дальнейшей поддержки Украины в одностороннем порядке в условиях, когда та не выполняет минские договоренности.
Говоря о поставках немецких вооружений Украине, Котре сказал, что это было бы «фатальным политическим сигналом», который обострил бы текущую ситуацию. Кроме того, в случае нападения России на республику оружие Германии последней не помогло бы, резюмировал немецкий парламентарий.
Кремль и российское Министерство иностранных дел неоднократно опровергали сообщения западных СМИ и заявления политиков из США и Евросоюза о якобы имеющихся у Москвы планах по вторжению на Украину. Комментируя данные о скоплении вблизи границ республики свыше 100 000 российских военных, руководство страны заявило, Россия проводит учения и перемещает военный контингент только внутри своей территории, никому не угрожая.