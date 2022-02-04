В Бундестаге заявили о нарастании «истеричности» в требованиях Украины к Германии

Кроме того, 23 января в интервью газете Welt Мельник сравнил текущее положение дел с временами национал-социализма в Германии. «При таком высокомерном отношении у украинцев невольно восстают в памяти ужасы нацистской оккупации, когда к украинцам относились как к недочеловекам», — сказал украинский дипломат. Таким образом он прокомментировал слова главнокомандующего Военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины. Позже военный подал в отставку.