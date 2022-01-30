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Регулятор ФРГ усомнился в сертификации «Северного потока — 2» до конца июня

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Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) пока не получило все необходимые документы для сертификации трубопровода «Северный поток 2», заявил глава ведомства Йохен Номан интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Фирма, необходимая для сертификации, создана и зарегистрирована в реестре. Но дальнейшие шаги пока не сделаны. Мы ожидаем, когда Nord Stream 2 подаст все нужные документы. Только когда они все будут у нас, мы можем возобновить сертификацию», — сказал Номан (цитата по «РИА Новости»).

По словам Номана, завершения процесса сертификации «Северного потока — 2» «едва ли можно ожидать в первой половине года». 

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Оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG учредил немецкую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, необходимую для сертификации проекта в Германии, сообщила ранее пресс-служба «Газпрома».

Головной офис дочерней компании находится в немецком городе Шверин, отметили в «Газпроме». Таким образом, Nord Stream 2 AG исполнила требование регулятора Германии.

16 ноября прошлого года Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертификация Nord Stream 2 AG временно приостановлена. Регулятор обосновал это требованиями законодательства страны, в соответствии с которыми сертифицировать компанию можно лишь тогда, когда она будет «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства. 

«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере «Северного потока — 2». 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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