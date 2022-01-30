Регулятор ФРГ усомнился в сертификации «Северного потока — 2» до конца июня

«Фирма, необходимая для сертификации, создана и зарегистрирована в реестре. Но дальнейшие шаги пока не сделаны. Мы ожидаем, когда Nord Stream 2 подаст все нужные документы. Только когда они все будут у нас, мы можем возобновить сертификацию», — сказал Номан (цитата по «РИА Новости»).