Оператор «Северного потока — 2» учредил «дочку» в Германии
Оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG учредил немецкую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, необходимую для сертификации проекта в Германии, сообщила пресс-служба «Газпрома».
«Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток — 2», расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ», — пояснили в компании.
Головной офис дочерней компании находится в немецком городе Шверин, отметили в «Газпроме». Таким образом, Nord Stream 2 AG исполнила требование регулятора Германии.
Ранее, 16 ноября прошлого года, Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертификация Nord Stream 2 AG временно приостановлена. Регулятор обосновал это требованиями законодательства страны, в соответствии с которыми сертифицировать компанию можно лишь тогда, когда она будет «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства.
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере «Северного потока — 2». 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.