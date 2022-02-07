Путин и Макрон начали переговоры в Кремле
В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стенограмма приветственных слов лидеров двух государств опубликована на сайте Кремля.
Путин в начале встречи отметил, что это первая очная встреча с президентом Франции за два года.
«Но все-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались, мы в постоянном контакте. Более того, объем товарооборота, несмотря даже на пандемию, подрос. Если в пандемийный период он упал на 15%, то за одиннадцать месяцев прошлого года вырос более чем на 70% и достиг допандемийного уровня и даже чуть-чуть, по-моему, его превысил», — сказал российский президент.
До этого Макрон выразил сдержанный оптимизм перед встречей с президентом Путиным. «Я достаточно оптимистичен, но я не верю в спонтанные чудеса», — сказал политик журналистам.
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что основными темами для обсуждения должны стать ситуация вокруг Украины и гарантии безопасности, которые Москвы потребовала предоставить от США и НАТО в декабре 2021 г.
По словам Пескова, ситуация сейчас слишком сложная, чтобы ожидать «решительных переломов» по итогам сегодняшней встречи. Макрон ранее сказал, что едет в Россию, чтобы поделиться вариантами по разрядке напряженности в Европе.