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Путин и Макрон начали переговоры в Кремле

Ведомости

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стенограмма приветственных слов лидеров двух государств опубликована на сайте Кремля. 

Путин в начале встречи отметил, что это первая очная встреча с президентом Франции за два года. 

«Но все-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались, мы в постоянном контакте. Более того, объем товарооборота, несмотря даже на пандемию, подрос. Если в пандемийный период он упал на 15%, то за одиннадцать месяцев прошлого года вырос более чем на 70% и достиг допандемийного уровня и даже чуть-чуть, по-моему, его превысил», — сказал российский президент.

До этого Макрон выразил сдержанный оптимизм перед встречей с президентом Путиным. «Я достаточно оптимистичен, но я не верю в спонтанные чудеса», — сказал политик журналистам.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что основными темами для обсуждения должны стать ситуация вокруг Украины и гарантии безопасности, которые Москвы потребовала предоставить от США и НАТО в декабре 2021 г. 

По словам Пескова, ситуация сейчас слишком сложная, чтобы ожидать «решительных переломов» по итогам сегодняшней встречи. Макрон ранее сказал, что едет в Россию, чтобы поделиться вариантами по разрядке напряженности в Европе. 

Ранее по теме: Макрон выразил оптимистичный настрой перед встречей с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных