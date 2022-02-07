Путин и Макрон начали переговоры в Кремле

«Но все-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались, мы в постоянном контакте. Более того, объем товарооборота, несмотря даже на пандемию, подрос. Если в пандемийный период он упал на 15%, то за одиннадцать месяцев прошлого года вырос более чем на 70% и достиг допандемийного уровня и даже чуть-чуть, по-моему, его превысил», — сказал российский президент.