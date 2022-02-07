ТАСС: Украина попросила США разместить комплексы THAAD под Харьковом
Украина попросила Соединенные Штаты разместить несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD в окрестностях Харькова, который находится в 26 км от границы с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства», — рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что радиолокационная станция AN/TPY-2, которая входит в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над значительной частью территории России. Это позволит Киеву и его партнерам по НАТО «смотреть» вглубь территории России на расстояние до 1000 км.
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования, предназначенный для перехвата ракет средней дальности. Систему производит компания Lockheed Martin, она стоит на вооружении американской армии с 2008 г.
В конце января США передали Украине одобренный президентом Джо Байденом пакет военной помощи на $200 млн. Первая партия прибыла в страну 22 января, тогда Киев получил около 90 т летального оружия, в том числе боеприпасы. Вторая партия поступила на следующий день, она насчитывала более 80 т оружия. Третья партия оборудования и боеприпасов, включая 300 ракетных комплексов Javelin, поступила 25 января.
Всего с 22 января США отправили на Украину более 650 т боеприпасов, сообщал на прошлой неделе глава минобороны республики Алексей Резников. В 2021 г. общий объем военной помощи США Украине составил рекордные $650 млн. С 2014 г. страна получила американскую помощь на $2,7 млрд. В конце января представитель Пентагона Джон Кирби анонсировал новые поставки вооружения на Украину.
Россия ранее призывала США перестать поставлять вооружения Киеву, если они стремятся к деэскалации ситуации вокруг Украины. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что действия США по «накачке» Украины оружием «ошибочны и крайне опасны».