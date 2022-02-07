ТАСС: Украина попросила США разместить комплексы THAAD под Харьковом

«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства», — рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что радиолокационная станция AN/TPY-2, которая входит в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над значительной частью территории России. Это позволит Киеву и его партнерам по НАТО «смотреть» вглубь территории России на расстояние до 1000 км.