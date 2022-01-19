Посольство России призвало США перестать поставлять оружие на Украину

Накануне ряд официальных представителей Белого дома, Госдепа и Пентагона заявил об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала на брифинге, что Россия может напасть на Украину «в любой момент», в том числе с территории Белоруссии, куда начали прибывать российские войска для участия в совместных военных учениях, запланированных на февраль. Псаки добавила, что в Вашингтоне пока не исключают никаких мер против Москвы и продолжают консультации с европейскими партнерами по «жестким последствиям» для России в случае ее вторжения на Украину и отказа от урегулирования ситуации дипломатическим путем.