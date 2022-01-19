Газета
Политика

Посольство России призвало США перестать поставлять оружие на Украину

Ведомости

США должны перестать поставлять вооружения Киеву, если они стремятся к деэскалации ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

«Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для [Вооруженных сил Украины]», — заявили в дипмиссии. Вместо этого, считают дипломаты, США следует попытаться убедить Украину «прекратить саботаж минских договоренностей».

Накануне ряд официальных представителей Белого дома, Госдепа и Пентагона заявил об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала на брифинге, что Россия может напасть на Украину «в любой момент», в том числе с территории Белоруссии, куда начали прибывать российские войска для участия в совместных военных учениях, запланированных на февраль. Псаки добавила, что в Вашингтоне пока не исключают никаких мер против Москвы и продолжают консультации с европейскими партнерами по «жестким последствиям» для России в случае ее вторжения на Украину и отказа от урегулирования ситуации дипломатическим путем.

Во вторник высокопоставленный представитель Госдепа анонсировал отправку новой партии военной помощи на Украину в ближайшие недели. Ранее в январе телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в администрации США сообщил, что Белый дом еще в конце декабря одобрил выделение военной помощи Украине на $200 млн. По данным канала, речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах, медицинском оборудовании и средствах радиолокационного наблюдения. 

В понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон поставит Киеву легкие противотанковые оборонительные вооружения. На Украине также будут проведены тренировки с участием британского военного персонала. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Украине оружие и будет пытаться предотвратить возможное нападение России дипломатическим путем.

В Кремле неоднократно опровергали информацию о наличии у России планов военной агрессии и заявляли, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных