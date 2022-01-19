Посольство России призвало США перестать поставлять оружие на Украину
США должны перестать поставлять вооружения Киеву, если они стремятся к деэскалации ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
«Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для [Вооруженных сил Украины]», — заявили в дипмиссии. Вместо этого, считают дипломаты, США следует попытаться убедить Украину «прекратить саботаж минских договоренностей».
Накануне ряд официальных представителей Белого дома, Госдепа и Пентагона заявил об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала на брифинге, что Россия может напасть на Украину «в любой момент», в том числе с территории Белоруссии, куда начали прибывать российские войска для участия в совместных военных учениях, запланированных на февраль. Псаки добавила, что в Вашингтоне пока не исключают никаких мер против Москвы и продолжают консультации с европейскими партнерами по «жестким последствиям» для России в случае ее вторжения на Украину и отказа от урегулирования ситуации дипломатическим путем.
Во вторник высокопоставленный представитель Госдепа анонсировал отправку новой партии военной помощи на Украину в ближайшие недели. Ранее в январе телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в администрации США сообщил, что Белый дом еще в конце декабря одобрил выделение военной помощи Украине на $200 млн. По данным канала, речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах, медицинском оборудовании и средствах радиолокационного наблюдения.
В понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон поставит Киеву легкие противотанковые оборонительные вооружения. На Украине также будут проведены тренировки с участием британского военного персонала. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Украине оружие и будет пытаться предотвратить возможное нападение России дипломатическим путем.
В Кремле неоднократно опровергали информацию о наличии у России планов военной агрессии и заявляли, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории.