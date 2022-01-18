В США заявили о способности России напасть на Украину в любой момент
Россия может в любой момент атаковать Украину, считает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, слова которой передает «Интерфакс».
«Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине», — сказала она на брифинге.
Ситуацию с Украиной Псаки охарактеризовала как кризис, который якобы создало российское руководство.
«Где мы находимся сейчас: президент [РФ Владимир] Путин создал этот кризис, собрав сто тысяч российских военных вдоль границ Украины, что включает недавнюю переброску российских войск в Белоруссию для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины», — добавила она.
Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома выступила с утверждением, что «российские власти готовились к эвакуации сотрудников российского посольства на Украине в конце декабря — начале января».
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Так называемый «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничения.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске военнослужащих и техники к границам Украины. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории.