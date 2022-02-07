Кремль раскритиковал предложение разместить комплексы THAAD под Харьковом
Возможное размещение под Харьковом американских противоракетных комплексов THAAD стало бы еще одним шагом к дестабилизации обстановки на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», — приводит ТАСС слова Пескова.
Ранее в понедельник агентство сообщило со ссылкой на источник, что Украина попросила США разместить несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD в окрестностях Харькова, который находится в 26 км от границы с Россией. По словам собеседника ТАСС, размещение комплексов, в состав которых входит радиолокационная станция AN/TPY-2, позволило бы Киеву и его партнерам по НАТО отслеживать воздушно-космическую обстановку на расстоянии до 1000 км вглубь территории России.
В конце января США передали Украине одобренный президентом Джо Байденом пакет военной помощи на $200 млн, в который вошли 300 ракетных комплексов Javelin. Всего с 22 января США отправили на Украину более 650 т оборонного снаряжения, общая сумма полученной Киевом с 2014 г. американской помощи составила $2,7 млрд.
На фоне нарастания геополитической напряженности в регионе НАТО также стало наращивать количество военных и техники в странах Восточной Европы, входящих в альянс. В понедельник министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт пообещала, что Берлин усилит участие в миссии НАТО в Литве и увеличит свой контингент на 350 солдат. Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна отправить еще 350 солдат и офицеров на восточную границу Польши в дополнение к уже находящимся там 100 британским военнослужащим.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, военный блок рассматривает возможность усиления своего присутствия на востоке Европы на долгосрочной основе, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. В конце ноября альянс сообщил, что перебросит в Восточную Европу корабли и авиацию. Позднее Столтенберг допустил появление дополнительных боевых групп и в юго-восточной части НАТО.