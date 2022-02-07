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Кремль раскритиковал предложение разместить комплексы THAAD под Харьковом

Ведомости

Возможное размещение под Харьковом американских противоракетных комплексов THAAD стало бы еще одним шагом к дестабилизации обстановки на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», — приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее в понедельник агентство сообщило со ссылкой на источник, что Украина попросила США разместить несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD в окрестностях Харькова, который находится в 26 км от границы с Россией. По словам собеседника ТАСС, размещение комплексов, в состав которых входит радиолокационная станция AN/TPY-2, позволило бы Киеву и его партнерам по НАТО отслеживать воздушно-космическую обстановку на расстоянии до 1000 км вглубь территории России.

В конце января США передали Украине одобренный президентом Джо Байденом пакет военной помощи на $200 млн, в который вошли 300 ракетных комплексов Javelin. Всего с 22 января США отправили на Украину более 650 т оборонного снаряжения, общая сумма полученной Киевом с 2014 г. американской помощи составила $2,7 млрд.

На фоне нарастания геополитической напряженности в регионе НАТО также стало наращивать количество военных и техники в странах Восточной Европы, входящих в альянс. В понедельник министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт пообещала, что Берлин усилит участие в миссии НАТО в Литве и увеличит свой контингент на 350 солдат. Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна отправить еще 350 солдат и офицеров на восточную границу Польши в дополнение к уже находящимся там 100 британским военнослужащим.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, военный блок рассматривает возможность усиления своего присутствия на востоке Европы на долгосрочной основе, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. В конце ноября альянс сообщил, что перебросит в Восточную Европу корабли и авиацию. Позднее Столтенберг допустил появление дополнительных боевых групп и в юго-восточной части НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных