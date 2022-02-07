Кремль раскритиковал предложение разместить комплексы THAAD под Харьковом

На фоне нарастания геополитической напряженности в регионе НАТО также стало наращивать количество военных и техники в странах Восточной Европы, входящих в альянс. В понедельник министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт пообещала, что Берлин усилит участие в миссии НАТО в Литве и увеличит свой контингент на 350 солдат. Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна отправить еще 350 солдат и офицеров на восточную границу Польши в дополнение к уже находящимся там 100 британским военнослужащим.