Суд продлил запрет действий депутату Рашкину по делу о незаконной охоте

Прокуратура просила привлечь Рашкина к административной ответственности после того, как его в конце октября обнаружили под Саратовом за рулем автомобиля, в котором были найдены разделанная туша лосихи, топор и два ножа. Сначала депутат утверждал, что нашел тушу в лесу и собирался отвезти в полицию, однако позднее поменял показания и признался, что охотился: якобы он выстрелил в животное, приняв его за кабана из-за плохой видимости. При этом, со слов Рашкина, ему сообщили, что охота открыта, а разрешение на отстрел копытных есть. В региональном охотнадзоре заявили, что транспортировка добытой дичи без разрешительных документов запрещена, а на охотничье угодье, где находился депутат, квота добычи лося не устанавливалась.