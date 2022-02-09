Суд продлил запрет действий депутату Рашкину по делу о незаконной охоте
Басманный суд Москвы продлил меру пресечения депутату Госдумы Валерию Рашкину в виде запрета определенных действий до 29 марта по делу о незаконной охоте, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Заседание прошло в отсутствие Рашкина, он заразился коронавирусом.
Госдума 25 ноября лишила Рашкина депутатской неприкосновенности, что дало возможность привлечь его к уголовной ответственности. После этого следователи предъявили политику обвинения в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ), ему грозит штраф до 1 млн руб. или от трех до пяти лет лишения свободы. Решением суда Рашкину до 13 февраля запрещено без письменного разрешения следователя выходить из дома ночью, общаться с другими фигурантами дела, а также охотиться и пользоваться средствами связи и интернетом.
28 декабря суд лишил Рашкина лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 000 руб. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).
Прокуратура просила привлечь Рашкина к административной ответственности после того, как его в конце октября обнаружили под Саратовом за рулем автомобиля, в котором были найдены разделанная туша лосихи, топор и два ножа. Сначала депутат утверждал, что нашел тушу в лесу и собирался отвезти в полицию, однако позднее поменял показания и признался, что охотился: якобы он выстрелил в животное, приняв его за кабана из-за плохой видимости. При этом, со слов Рашкина, ему сообщили, что охота открыта, а разрешение на отстрел копытных есть. В региональном охотнадзоре заявили, что транспортировка добытой дичи без разрешительных документов запрещена, а на охотничье угодье, где находился депутат, квота добычи лося не устанавливалась.
Как сообщал генпрокурор Игорь Краснов, у Рашкина в момент задержания выявили признаки алкогольного опьянения: от него исходил «резкий запах спиртного», а речь была нарушена. Депутат опроверг эту информацию, объяснив отказ от медосвидетельствования опасением фальсификаций.