Daily Mail: Макрон не согласовал шаги по урегулированию украинского кризиса
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Москве 7 февраля сделал президенту России Владимиру Путину предложения касательно урегулирования ситуации вокруг Украины, которые не были согласованы со странами - участницами НАТО, в том числе с Великобританией, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.
«Он [Макрон] занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», — сказал один из собеседников издания.
Великобритания обеспокоена «частными обещаниями» французского президента, отметили источники газеты. В попытке заключить с Россией соглашение по Украине Макрон на ужине с Путиным предложил закрепить за республикой «нейтралитет», подразумевающий исключение возможности ее вступление в НАТО в будущем, заявили источники.
В целом в Москве Макрон позиционировал себя в качестве миротворца, добавляет Daily Mail. Однако тот факт, что французский президент сначала не проконсультировался с союзниками, может сделать любые достигнутые соглашения бессмысленными, отметили источники газеты. По информации издания, НАТО и Киев не поддерживают предложения политика. Ранее в Североатлантическом альянсе заявили, что, несмотря на требования Москвы, не собираются отказываться от политики «открытых дверей».
Путин, комментируя итоги переговоров с Макроном, сказал, что тот представил несколько идей, заслуживающих изучения. Сам французский президент сообщил, что российский лидер заверил его, что не будет инициировать эскалацию.
Переговоры Путина и Макрона состоялись 7 февраля в российской столице. Основными темами обсуждения стали ситуация вокруг Украины и гарантии безопасности, которые Москва потребовала предоставить от США и НАТО в декабре 2021 г. 3 февраля главы государств созванивалось по телефону.