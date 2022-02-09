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Daily Mail: Макрон не согласовал шаги по урегулированию украинского кризиса

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Москве 7 февраля сделал президенту России Владимиру Путину предложения касательно урегулирования ситуации вокруг Украины, которые не были согласованы со странами - участницами НАТО, в том числе с Великобританией, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.

«Он [Макрон] занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», — сказал один из собеседников издания.

Великобритания обеспокоена «частными обещаниями» французского президента, отметили источники газеты. В попытке заключить с Россией соглашение по Украине Макрон на ужине с Путиным предложил закрепить за республикой «нейтралитет», подразумевающий исключение возможности ее вступление в НАТО в будущем, заявили источники.

В целом в Москве Макрон позиционировал себя в качестве миротворца, добавляет Daily Mail. Однако тот факт, что французский президент сначала не проконсультировался с союзниками, может сделать любые достигнутые соглашения бессмысленными, отметили источники газеты. По информации издания, НАТО и Киев не поддерживают предложения политика. Ранее в Североатлантическом альянсе заявили, что, несмотря на требования Москвы, не собираются отказываться от политики «открытых дверей».

Путин, комментируя итоги переговоров с Макроном, сказал, что тот представил несколько идей, заслуживающих изучения. Сам французский президент сообщил, что российский лидер заверил его, что не будет инициировать эскалацию.

Переговоры Путина и Макрона состоялись 7 февраля в российской столице. Основными темами обсуждения стали ситуация вокруг Украины и гарантии безопасности, которые Москва потребовала предоставить от США и НАТО в декабре 2021 г. 3 февраля главы государств созванивалось по телефону.

Ранее по теме: Макрон рассказал об итогах переговоров с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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