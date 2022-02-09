Daily Mail: Макрон не согласовал шаги по урегулированию украинского кризиса

В целом в Москве Макрон позиционировал себя в качестве миротворца, добавляет Daily Mail. Однако тот факт, что французский президент сначала не проконсультировался с союзниками, может сделать любые достигнутые соглашения бессмысленными, отметили источники газеты. По информации издания, НАТО и Киев не поддерживают предложения политика. Ранее в Североатлантическом альянсе заявили, что, несмотря на требования Москвы, не собираются отказываться от политики «открытых дверей».