Макрон рассказал об итогах переговоров с Путиным

Газета Financial Times со ссылкой на французских чиновников в свою очередь также сообщила, что Россия «продвинулась» к деэскалации ситуации вокруг Украины на фоне переговоров президентов. Это также может привести к дальнейшим переговорам и соглашению по структурированному диалогу по коллективной безопасности. В ходе пресс-конференции ни Путин, ни Макрон не упомянули об обсуждении таких обещаний, отметило издание.