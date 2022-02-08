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Политика

Макрон рассказал об итогах переговоров с Путиным

Ведомости

Переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина достигли цели и помогли предотвратить эскалацию кризиса вокруг Украины, передает французский телеканал BFVTV.

«Нам было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности. Эта цель достигнута», — подчеркнул Макрон в эфире телеканала. Он также отметил, что «доверие к Франции во всем мире значительно выросло».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты переговоров двух лидеров, заявил, что между Путиным и Макроном сложились «конструктивные и содержательные отношения». Он также отметил, что главы государств созвонятся еще раз после визита президента Франции в Киев и обмена мнениями с членами ЕС. Президенты поговорят, когда посчитают это нужным, отметил он.

Газета Financial Times со ссылкой на французских чиновников в свою очередь также сообщила, что Россия «продвинулась» к деэскалации ситуации вокруг Украины на фоне переговоров президентов. Это также может привести к дальнейшим переговорам и соглашению по структурированному диалогу по коллективной безопасности. В ходе пресс-конференции ни Путин, ни Макрон не упомянули об обсуждении таких обещаний, отметило издание.

Переговоры Путина и Микрона состоялись 7 февраля, во время визита французского президента в Москву. Как ранее сообщалось, основными темами для обсуждения стали ситуация вокруг Украины и гарантии безопасности, которые Москва потребовала предоставить от США и НАТО в декабре 2021 г. 3 февраля лидеры созванивалось по телефону.

Западные СМИ, в частности Bloomberg, с осени публикуют материалы о якобы готовящемся вторжении России на Украину. МИД и Кремль неоднократно опровергали подобные публикации. В МИДе, в частности, сказали, что считают неприемлемой даже мысль о войне с республикой.

Ранее по теме: Макрон обсудил с Путиным в Москве ситуацию на Украине и гарантии безопасности в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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