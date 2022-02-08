Макрон рассказал об итогах переговоров с Путиным
Переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина достигли цели и помогли предотвратить эскалацию кризиса вокруг Украины, передает французский телеканал BFVTV.
«Нам было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности. Эта цель достигнута», — подчеркнул Макрон в эфире телеканала. Он также отметил, что «доверие к Франции во всем мире значительно выросло».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты переговоров двух лидеров, заявил, что между Путиным и Макроном сложились «конструктивные и содержательные отношения». Он также отметил, что главы государств созвонятся еще раз после визита президента Франции в Киев и обмена мнениями с членами ЕС. Президенты поговорят, когда посчитают это нужным, отметил он.
Газета Financial Times со ссылкой на французских чиновников в свою очередь также сообщила, что Россия «продвинулась» к деэскалации ситуации вокруг Украины на фоне переговоров президентов. Это также может привести к дальнейшим переговорам и соглашению по структурированному диалогу по коллективной безопасности. В ходе пресс-конференции ни Путин, ни Макрон не упомянули об обсуждении таких обещаний, отметило издание.
Переговоры Путина и Микрона состоялись 7 февраля, во время визита французского президента в Москву. Как ранее сообщалось, основными темами для обсуждения стали ситуация вокруг Украины и гарантии безопасности, которые Москва потребовала предоставить от США и НАТО в декабре 2021 г. 3 февраля лидеры созванивалось по телефону.
Западные СМИ, в частности Bloomberg, с осени публикуют материалы о якобы готовящемся вторжении России на Украину. МИД и Кремль неоднократно опровергали подобные публикации. В МИДе, в частности, сказали, что считают неприемлемой даже мысль о войне с республикой.