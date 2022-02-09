Politico: ЕС предложит Москве продолжить переговоры по деэскалации на границе с Украиной

В своем письме ЕС предлагает российской стороне продолжить переговоры в нескольких форматах, в том числе в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), поскольку, в отличие от НАТО, в ОБСЕ входят все страны ЕС. «Мы считаем, что ОБСЕ является подходящей площадкой для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия — НАТО», — говорится в письме.