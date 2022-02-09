Politico: ЕС предложит Москве продолжить переговоры по деэскалации на границе с Украиной
Евросоюз подготовил коллективное письмо в адрес России с призывом к деэскалации и продолжению переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины, пишет Politico со ссылкой на проект документа. Сообщается, что его уже подписал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
«Мы по-прежнему серьезно обеспокоены нынешней ситуацией и твердо верим, что напряженность и разногласия должны быть улажены путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации», — приводит газета фрагмент письма.
В своем письме ЕС предлагает российской стороне продолжить переговоры в нескольких форматах, в том числе в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), поскольку, в отличие от НАТО, в ОБСЕ входят все страны ЕС. «Мы считаем, что ОБСЕ является подходящей площадкой для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия — НАТО», — говорится в письме.
По информации Bloomberg, письмо отправят в Москву в среду, 9 февраля. В агентстве также напомнили о письмах, которые глава МИД РФ Сергей Лавров отправил министрам иностранных дел США, Канады и ряда европейских стран, где попросил их разъяснить принцип неделимой безопасности, а также концепцию международных договоров. Ожидается, что ответом на это станет коллективное письмо от имени всех стран ЕС.
Западные СМИ с осени публикуют материалы о якобы готовящемся вторжении России на Украину. МИД и Кремль неоднократно опровергали подобные публикации. В МИДе, в частности, сказали, что считают неприемлемой даже мысль о войне с республикой. Чиновники на Украине также заявляли, что не видят признаков грядущего вторжения.
Визит в Россию уже нанес президент Франции Эммануэль Макрон, который, по информации Financial Times, обсудил с президентом России Владимиром Путиным деэскалацию ситуации вокруг Украины. В ближайшие дни ожидаются визиты главы МИД Великобритании Лиз Трасс и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые также намерены обсудить разрешение украинского кризиса.