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Посол России сообщил о межпартийном консенсусе по антироссийским санкциям в США

Ведомости

В США сложился антироссийский консенсус, есть вероятность, что новые санкции будут разработаны при любых обстоятельствах, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Вынужден признать, что здесь существует антироссийский консенсус, и нам потребуется очень много усилий и в Москве, и в Вашингтоне, чтобы сломить такой настрой политического истеблишмента США», — пояснил Антонов (цитата по ТАСС). По его словам, «любые подвижки» в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона рассматриваются американской стороны как «уступки».

Антонов пояснил, что сейчас в США идут «соревнования» между сенаторами и конгрессменами о том, кто предложит наиболее серьезные санкции против России, которые нанесут ей «максимальный экономический ущерб». Однако все стороны сошлись во мнении, что новый пакет санкций необходимо принять в любом случае. «Сегодня трудно сказать, к чему придут демократы и республиканцы. Ощущение таково, что санкции будут разработаны при любых обстоятельствах, весь вопрос только о том, когда они будут введены», — добавил Антонов.

Дипломат также осудил попытки американского истеблишмента свести диалог с Россией по безопасности к теме Украины. По его мнению, в этой ситуации речь идет прежде всего о международном порядке и его основах, которые все страны обязаны соблюдать. На вопрос о том, планируются ли контакты между сторонами, в том числе на высшем уровне, по ситуации в сфере безопасности, Антонов ответил, что такая работа пока не ведется, однако подобного рода контакты очень востребованы, особенно на фоне текущей международной обстановки.

США и Евросоюз неоднократно предупреждали Россию, что введут масштабные санкции в случае «вторжения» на Украину. По данным американского военного командования, на границе с республикой сосредоточено около 100 000 российских военнослужащих, в России эту цифру не подтверждают. В Кремле неоднократно отрицали планы военной агрессии. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров ранее допустил, что реакция западных стран на ситуацию вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений.

Ранее по теме: FT оценила негативное влияние возможных антироссийских санкций на ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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