Посол России сообщил о межпартийном консенсусе по антироссийским санкциям в США

Дипломат также осудил попытки американского истеблишмента свести диалог с Россией по безопасности к теме Украины. По его мнению, в этой ситуации речь идет прежде всего о международном порядке и его основах, которые все страны обязаны соблюдать. На вопрос о том, планируются ли контакты между сторонами, в том числе на высшем уровне, по ситуации в сфере безопасности, Антонов ответил, что такая работа пока не ведется, однако подобного рода контакты очень востребованы, особенно на фоне текущей международной обстановки.