В сенате США заявили о «тупике» в рассмотрении законопроекта о санкциях против РФ

Ранее сегодня стало известно, что комитет сената США по иностранным делам также изучает возможность введения новых антироссийских санкций за возможные кибератаки Москвы против Украины. Некоторые сенаторы высказались за то, чтобы санкции за кибератаки были включены в широкий пакет предполагаемых ограничений. По словам Менендеса, антироссийские санкции могут ввести за январские атаки, которые американская сторона приписывает России. Киевские власти в свою очередь заявили, что существенного ущерба атака не нанесла и никакие данные не были похищены. В Москве причастность ко взлому отрицают и называют обвинения бездоказательными.