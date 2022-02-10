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Политика

В сенате США заявили о «тупике» в рассмотрении законопроекта о санкциях против РФ

Ведомости

Рассмотрение законопроекта о введении санкций в отношении России зашло «в тупик», передает CNN со ссылкой на главу комитета сената по международным отношениям, демократа Боба Менендеса.

«Думаю, мы зашли в тупик», — заявил Менендес, отвечая на вопрос о ходе расcмотрения законопроекта. Он подчеркнул, что разногласия конгрессменов касаются «вторичных санкций в отношении банковского сектора и проекта «Северный поток — 2». Менендес сообщил, что конгрессмены также «рассматривают другие возможности» для введения ограничений.

В январе группа демократов во главе с Менендесом внесла законопроект, который предполагает введение санкций против России в случае ситуации, которую Белый дом оценит как «военную эскалацию» со стороны Москвы, направленную на свержение киевского правительства. Санкции направлены против высокопоставленных гражданских и военных российских чиновников, включая президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИДа Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Кроме того, законопроект включает санкции против банковского сектора РФ, запрет на сделки с российским госдолгом и ужесточение ограничений против газопровода «Северный поток — 2». Аналогичная инициатива позднее была внесена и на рассмотрение палаты представителей.

Ранее сегодня стало известно, что комитет сената США по иностранным делам также изучает возможность введения новых антироссийских санкций за возможные кибератаки Москвы против Украины. Некоторые сенаторы высказались за то, чтобы санкции за кибератаки были включены в широкий пакет предполагаемых ограничений. По словам Менендеса, антироссийские санкции могут ввести за январские атаки, которые американская сторона приписывает России. Киевские власти в свою очередь заявили, что существенного ущерба атака не нанесла и никакие данные не были похищены. В Москве причастность ко взлому отрицают и называют обвинения бездоказательными.

Ранее по теме: Посол России сообщил о межпартийном консенсусе по антироссийским санкциям в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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