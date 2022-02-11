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Блинкен: Россия может начать вторжение на Украину во время Олимпиады

Ведомости

Россия направила дополнительные военные силы к своей границе с Украиной, вторжение может начаться в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

«Мы продолжаем наблюдать очень тревожные признаки российской эскалации — это в том числе новые военные силы, прибывающие к украинской границе», — заявил госсекретарь.

Он повторил призыв госдепартамента к американским гражданам на Украине и посоветовал им немедленно покинуть страну. Блинкен заявил, что Вашингтон также продолжит сокращать свое дипломатическое представительство в Киеве. По его словам, вторжение России на Украину может начать во время Олимпийских игр, которые проходят в Пекине 4-20 февраля. Госсекретарь утверждает, что на российской-украинской границе уже находятся 100 000 военных, их число продолжает увеличиваться.

Блинкен обратил внимание на поддержку России со стороны Китая и заявил, что в случае «успешного вторжения» на Украину КНР может вторгнуться на Тайвань.

«Если мы позволим безнаказанно оспаривать принципы, на которых строится международная безопасность, то это окажет влияние на всех. Другие наблюдают. Другие смотрят на всех нас, чтобы увидеть, как мы отреагируем», — подчеркнул он. 

Ранее украинская сторона потребовала от России разъяснений о военной деятельности на границе стран. Глава МИД Украины подчеркнул, что у России есть 48 часов, чтобы прислать официальный ответ. Кулеба подчеркнул, что если Россия не предоставит ответ или тот покажется «недостаточным», Украина обратится к другим странам — участницам Венского документа для созыва чрезвычайного собрания. В МИДе РФ пока не заявляли о получении соответствующего документа. 

С осени прошлого года страны Запада приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. Американское командование утверждает, что Россия сосредоточила возле границы с Украиной более 100 000 своих военнослужащих. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать и перемещают войска по собственному усмотрению на своей территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что страна была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных