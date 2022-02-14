Сын Бердымухамедова будет баллотироваться в президенты Туркмении на внеочередных выборах

При этом он сохранит за собой должность председателя халк маслахаты (народный совет, верхняя палата парламента), на которую был избран в апреле прошлого года. Последний раз выборы президента в Туркмении состоялись в 2017 г., Бердымухамедов победил на них с результатом 94,27%. Годом ранее в стране были приняты поправки в Конституцию, которые отменили возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом, а также увеличили президентский срок с пяти до семи лет.