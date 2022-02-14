Сын Бердымухамедова будет баллотироваться в президенты Туркмении на внеочередных выборах
Сердар Бердымухамедов, сын действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, выдвинут кандидатом на внеочередных президентских выборах, которые назначены на 12 марта. Об этом пишет местное издание SalamNews.
Сообщается, что Бердымухамедов-младший 14 февраля произнес речь на внеочередном съезде правящей Демократической партии Туркменистана, участники которого поддержали его кандидатуру. С сегодняшнего дня в стране стартовал первый этап избирательной кампании по досрочным выборам президента. Выдвинуть кандидата могут политические партии или группы граждан, во втором случае потенциальному кандидату необходимо собрать минимум 10 000 подписей избирателей.
В марте 2018 г. Сердар Бердымухамедов был назначен замглавы МИДа Туркменистана. Тогда же он был избран депутатом меджлиса (парламента) страны. В январе 2019-го был освобожден от должности заместителя главы МИДа и назначен на должность заместителя хякима (губернатора) Ахалского велаята (области). В июне 2019 г. стал главой этого региона. С февраля 2020-го возглавлял министерство промышленности и строительного производства республики, а в феврале 2021-го получил пост вице-премьера.
Досрочные выборы, которые по плану должны были пройти в 2024 г., состоятся по поручению правящего страной с 2007 г. президента Гурбангулы Бердымухамедова. На прошлой неделе 65-летний глава государства дал понять, что намерен покинуть свой пост. Он заявил, что принял «непростое решение о себе» и что считает необходимым предоставить молодым руководителям дорогу во властные структуры на новом этапе развития страны. Как подчеркнул Бердымухамедов, главой государства должен стать человек, воспитанный в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности.
При этом он сохранит за собой должность председателя халк маслахаты (народный совет, верхняя палата парламента), на которую был избран в апреле прошлого года. Последний раз выборы президента в Туркмении состоялись в 2017 г., Бердымухамедов победил на них с результатом 94,27%. Годом ранее в стране были приняты поправки в Конституцию, которые отменили возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом, а также увеличили президентский срок с пяти до семи лет.