Эстонская разведка назвала новую дату возможного «вторжения» России на Украину
Россия может начать «вторжение» на территорию Украины во второй половине февраля, сообщает Служба внешней разведки Эстонии. Ранее президент США Джо Байден, а также несколько зарубежных СМИ сообщали, что Россия нападет на Украину 16 февраля. Причиной, по которой наступление не произошло, разведка назвала «неготовность российской армии».
«По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение», — говорится в докладе. В ведомстве также признали, что война на Украине не будет представлять непосредственной угрозы для Эстонии или НАТО, однако «политическое и военное давление» России на страны Балтии может усилиться в долгосрочной перспективе.
«Даже если удастся убедить российское руководство отказаться от военной агрессии, Эстония и другие западные страны должны быть готовы ко все более продолжительному военному давлению со стороны России – прямые угрозы войны стали неотъемлемой частью ее внешней политики за последний год», — подчеркнуто в заявлении. В разведывательном управлении также напомнили о важности сдерживания Москвы «при любом раскладе».
Материалы в западных СМИ о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину стали появляться осенью прошлого года.
12 февраля президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писала Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак». Накануне время предполагаемого вторжения называли британские таблоиды. The Sun со ссылкой на источник в американской разведке писал, что вторжение якобы состоится 16 февраля в 1:00 по британскому времени (4:00 по московскому и 3:00 по киевскому времени). Позже таблоид отредактировал статью — сейчас в заголовке говорится, что Россия якобы готова вторгнуться на Украину «в любое время».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные публикации, посоветовал набраться терпения до спада «истерии» о российских «вторжениях». При этом он также призвал иностранные СМИ хотя бы по истечении суток отмечать, что их предсказания не сбылись. В Министерстве иностранных дел РФ, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать. В Москве также отстаивают право проводить учения и перемещать войска только по собственной территории по своему усмотрению.