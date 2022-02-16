Эстонская разведка назвала новую дату возможного «вторжения» России на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные публикации, посоветовал набраться терпения до спада «истерии» о российских «вторжениях». При этом он также призвал иностранные СМИ хотя бы по истечении суток отмечать, что их предсказания не сбылись. В Министерстве иностранных дел РФ, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать. В Москве также отстаивают право проводить учения и перемещать войска только по собственной территории по своему усмотрению.