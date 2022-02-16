Польша и Венгрия проиграли в суде по иску о многомиллиардных дотациях ЕС

Польша в марте 2021 г. пожаловалась в суд в Люксембурге на несоответствие базовым договорам ЕС механизма связи между выделением средств из европейских фондов с принципом соблюдения верховенства права. По мнению Варшавы, такие решения не имеют правовой основы и представляют собой вмешательство в компетенции стран — членов сообщества, а выделение средств из бюджета ЕС должно зависеть только от выполнения конкретных и объективных условий. Венгрия разделила эту позицию и подала свою жалобу одновременно с Польшей.