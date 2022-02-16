Польша и Венгрия проиграли в суде по иску о многомиллиардных дотациях ЕС
Суд Европейского союза 16 февраля отклонил иск Венгрии и Польши против механизма дотационных выплат из бюджета ЕС, который позволяет приостанавливать такие выплаты странам, не соблюдающим принцип верховенства права.
Польша в марте 2021 г. пожаловалась в суд в Люксембурге на несоответствие базовым договорам ЕС механизма связи между выделением средств из европейских фондов с принципом соблюдения верховенства права. По мнению Варшавы, такие решения не имеют правовой основы и представляют собой вмешательство в компетенции стран — членов сообщества, а выделение средств из бюджета ЕС должно зависеть только от выполнения конкретных и объективных условий. Венгрия разделила эту позицию и подала свою жалобу одновременно с Польшей.
Суд в среду постановил, что Еврокомиссия должна соблюдать строгие процедурные требования, однако она имеет право блокировать выделение средств в качестве санкций в отношении государств-членов ЕС. «Соблюдение государствами-членами общих ценностей, на которых основан Европейский Союз... таких как верховенство закона и солидарность, оправдывает взаимное доверие между этими государствами», — говорится в решении.
В случае Польши критике подверглась национальная судебная реформа, которая, по мнению Брюсселя, подрывает независимость польских судей, а также отказ от признания верховенства европейского права над польским. Претензии Еврокомиссии к Венгрии связаны с непрозрачностью госзакупок, коррупцией, а также политикой по отношению к мигрантам и представителям ЛГБТ-сообщества.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала постановление суда, заявив, что ведомство изучит его влияние на дальнейшие шаги, которые оно предпримет в рамках механизма дотаций. ЕС ранее заморозил 36 млрд евро, которые планировал выделить Польше для восстановления от пандемии, а также 7 млрд евро, предназначенные Венгрии. Всего же Варшава рискует потерять до 75 млрд евро, а Будапешт — не менее 22,5 млрд, отмечает Reuters.
В Польше и Венгрии решение раскритиковали. Замглавы польского Минюста Себастьян Калета заявил, что Варшава может отказаться платить взносы в бюджет Евросоюза, если ей заблокируют средства из европейских фондов. Министр юстиции Венгрии Юдит Варга назвала решение политически мотивированным: по ее словам, оно было принято для того, чтобы оказать давление на Венгрию, которая прошлым летом приняла закон «О защите детей», запрещающий пропаганду ЛГБТ или смены гендера среди несовершеннолетних.