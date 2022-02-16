Parlamentní listy: США оказались в ловушке собственной пропаганды из-за Украины

По словам Крейчи, есть два ключевых момента, которые «охладили пыл» некоторых сторонников войны в Европе. Первый момент — заявление президента Франции Эммануэля Макрона после переговоров в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным, где он заявил о необходимости выполнения минских соглашений. Второй положительный момент связан с высказываниями представителей США и НАТО — госсекретаря Энтони Блинкена и генсека Йенса Столтенберга — о том, что в случае российского «вторжения» ни Вашингтон, ни альянс не станут вмешиваться в военные действия. При этом политолог подчеркнул, что в информационном пространстве все еще есть те, кто упорно распространяют ложную информацию об украинском кризисе.