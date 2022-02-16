Parlamentní listy: США оказались в ловушке собственной пропаганды из-за Украины
Действия США в информационном поле по ситуации вокруг Украины оказали негативное влияние на положение самого Вашингтона, передает чешское издание Parlamentní listy слова политолога Оскара Крейчи.
«США продолжают называть «точные данные» о том, что российское нападение на Украину начнется во вторник или в среду, или через неделю. Американские политики угодили в ловушку собственной истеричной пропаганды — они оказывают давление на свои СМИ, что ограничивает им пространство для маневра», — заявил Крейчи. Политолог пояснил, что время для распространения «точных данных» о «вторжении» России было выбрано не случайно.
Крейчи напомнил о международной обстановке в 2008 г. — тогда во время летней Олимпиады в Пекине шел вооруженный конфликт в Южной Осетии. Помимо этого политолог отметил и 2014 г., когда активная фаза протестов в Киеве и последовавший за этим государственный переворот происходили на фоне Олимпиады в Сочи. Политолог считает, что для некоторых политиков и журналистов эти события стали поводом для резких заявлений и провокаций, поэтому нынешняя ситуация в международном информационном поле неудивительна.
По словам Крейчи, есть два ключевых момента, которые «охладили пыл» некоторых сторонников войны в Европе. Первый момент — заявление президента Франции Эммануэля Макрона после переговоров в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным, где он заявил о необходимости выполнения минских соглашений. Второй положительный момент связан с высказываниями представителей США и НАТО — госсекретаря Энтони Блинкена и генсека Йенса Столтенберга — о том, что в случае российского «вторжения» ни Вашингтон, ни альянс не станут вмешиваться в военные действия. При этом политолог подчеркнул, что в информационном пространстве все еще есть те, кто упорно распространяют ложную информацию об украинском кризисе.
Материалы в западных СМИ о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по «вторжению» на Украину стали появляться осенью прошлого года. Ранее президент США Джо Байден, а также издания Der Spiegel и Politico сообщали, что Россия может начать вторжение на Украину 16 февраля. Британские таблоиды The Sun и Mirror называли точную дату вплоть до часов. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать. После того, как прогноз не оправдался, эстонская разведка сообщила о «переносе вторжения» на вторую половину февраля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные публикации, посоветовал набраться терпения до спада «истерии» о российских «вторжениях». При этом он также призвал иностранные СМИ хотя бы по истечении суток отмечать, что их предсказания не сбылись.