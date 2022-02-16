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Захарова предложила СМИ Британии и США опубликовать график «вторжений»

Ведомости

Официальный представитель МИДа Мария Захарова обратилась к СМИ США и Великобритании с просьбой опубликовать полный график предполагаемых «вторжений» России на территорию Украины. Таким образом она ответила на публикации британских таблоидов The Sun и Mirror, которые называли дату российского нападения с точностью до часа.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и так далее — огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — написала дипломат в своем в своем Telegram-канале.

Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину.

12 февраля президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писала Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак». Накануне время предполагаемого вторжения называли британские таблоиды. The Sun со ссылкой на источник в американской разведке писал, что вторжение якобы состоится 16 февраля в 1:00 по британскому времени (4:00 по московскому и 3:00 по киевскому времени). Позже таблоид отредактировал статью — сейчас в заголовке говорится, что Россия якобы готова вторгнуться на Украину «в любое время».

В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что заявления в контексте предполагаемого на Западе российского вторжения на Украину являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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