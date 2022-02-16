Захарова призвала Трасс извиниться за ложь о «вторжении» России на Украину
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс извиниться за распространение лжи о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины. Об этом она заявила в ходе брифинга в Москве.
«Глава британского МИДа обязана извиниться за распространение лжи, и обязана извиниться она перед народом России, перед народом Украины и перед народом Британии, а еще перед теми средствами массовой информации, которые посчитали, что ее заявления — правда», — сказала Захарова.
Заявления британской стороны направлены на нагнетание напряженности, раскручивание мифа о возможном российском нападении на Украину, а также служат ширмой для военного освоения этой страны, отметила представитель российского ведомства.
«Все сделанные ею [Трасс] утверждения полностью укладываются в проводимую странами НАТО во главе с Вашингтоном и Лондоном дезинформационную кампанию, во многом она и стала ее лицом», — сказала она.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.