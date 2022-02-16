Зеленский подписал стратегию госбезопасности с тезисом о «российской угрозе»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О стратегии обеспечения государственной безопасности», следует из материалов, размещенных на сайте главы государства.
«Стратегия обеспечения государственной безопасности определяет реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности, является основой для планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности», — говорится в опубликованных материалах.
Из документа следует, что Россия «для реализации собственных стратегических целей» на Украине «продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки».
Реализация положений стратегии будет осуществляться на плановой основе на период до 2025 г.
В марте 2021 г. Зеленский подписал указ «О стратегии военной безопасности Украины». Документ, как сообщали в пресс-службе президента Украины, «будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и получению членства в НАТО». В Киеве отмечали, что стратегия не подразумевает достижения военного паритета с Россией: это привело бы к «чрезмерной милитаризации государства». Документ предусматривает «поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины».