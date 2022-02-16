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Зеленский подписал стратегию госбезопасности с тезисом о «российской угрозе»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О стратегии обеспечения государственной безопасности», следует из материалов, размещенных на сайте главы государства.

«Стратегия обеспечения государственной безопасности определяет реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности, является основой для планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности», — говорится в опубликованных материалах.

Из документа следует, что Россия «для реализации собственных стратегических целей» на Украине «продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки».

Реализация положений стратегии будет осуществляться на плановой основе на период до 2025 г.

В марте 2021 г. Зеленский подписал указ «О стратегии военной безопасности Украины». Документ, как сообщали в пресс-службе президента Украины, «будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и получению членства в НАТО». В Киеве отмечали, что стратегия не подразумевает достижения военного паритета с Россией: это привело бы к «чрезмерной милитаризации государства». Документ предусматривает «поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных