Зеленский подписал стратегию госбезопасности с тезисом о «российской угрозе»

В марте 2021 г. Зеленский подписал указ «О стратегии военной безопасности Украины». Документ, как сообщали в пресс-службе президента Украины, «будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и получению членства в НАТО». В Киеве отмечали, что стратегия не подразумевает достижения военного паритета с Россией: это привело бы к «чрезмерной милитаризации государства». Документ предусматривает «поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины».