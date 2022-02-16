Захарова призвала Британию доказать отсутствие планов по нападению на Россию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в контексте обвинений из Британии в подготовке «вторжения» на Украину призвала доказать, что у самого Лондона нет планов по нападению на Москву. Об этом представитель ведомства заявила в ходе брифинга для СМИ.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.
«Уже не первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам НАТО надо бы объясниться: с ними не так все очевидно. Пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать, что у нее нет таких намерений. Ведь именно британский боевой эсминец бороздил Черное море и вторгся в российские территориальные воды. Это было, правда, в июне 2021 г., но у нас сейчас появилось стойкое ощущение: возможно, Британия хочет на нас напасть, возможно, это была репетиция. Надо объясниться. Убедите нас в том, что у вас нет таких планов», — сказала Захарова.
12 февраля президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писала Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак». Накануне время предполагаемого вторжения называли британские таблоиды. The Sun со ссылкой на источник в американской разведке писал, что вторжение якобы состоится 16 февраля в 1:00 по британскому времени (4:00 по московскому и 3:00 по киевскому времени). Позже таблоид отредактировал статью — сейчас в заголовке говорится, что Россия якобы готова вторгнуться на Украину «в любое время».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные публикации, посоветовал набраться терпения до спада «истерии» о российских «вторжениях». При этом он также призвал иностранные СМИ хотя бы по истечении суток отмечать, что их предсказания не сбылись. В Москве также отстаивают право проводить учения и перемещать войска только по собственной территории по своему усмотрению.