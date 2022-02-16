Захарова призвала Британию доказать отсутствие планов по нападению на Россию

«Уже не первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам НАТО надо бы объясниться: с ними не так все очевидно. Пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать, что у нее нет таких намерений. Ведь именно британский боевой эсминец бороздил Черное море и вторгся в российские территориальные воды. Это было, правда, в июне 2021 г., но у нас сейчас появилось стойкое ощущение: возможно, Британия хочет на нас напасть, возможно, это была репетиция. Надо объясниться. Убедите нас в том, что у вас нет таких планов», — сказала Захарова.