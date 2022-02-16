Газета
Политика

Захарова назвала Столтенберга «сбитым натовским летчиком»

Ведомости

Москва не воспринимает заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга всерьез, он является «сбитым летчиком», заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась еще, нас уже больше не интересуют. Это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов. Это уже сбитый натовский летчик», — сказала она.

При этом Москва рассчитывает на конструктивный диалог с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности, добавила Захарова. В конце прошлого года Россия потребовала от западных партнеров отказаться от расширения североатлантического альянса на восток — в военный блок не должны вступать в том числе Украина и Грузия — и от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре НАТО в Европе по состоянию на 1997 г.

Столтенберг стал генеральным секретарем НАТО в 2014 г. Он сменил возглавлявшего альянс ранее Андерса Фога Расмуссена. Текущий срок полномочий Столтенберга истекает в этом году — 30 сентября.

4 февраля стало известно, что нынешний генсек НАТО на шесть лет станет новым главой норвежского Центробанка. Предполагается, что он вступит в должность в начале декабря.

62-летний Столтенберг был лидером социал-демократической Рабочей партии Норвегии с 2002 по 2014 г. и дважды занимал пост премьер-министра страны (в 2000-2001 гг. и 2005-2013 гг.). В 1990-х возглавлял министерство торговли и энергетики Норвегии, а также министерство финансов.

Ранее по теме: Генсек НАТО Столтенберг возглавит ЦБ Норвегии

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных