Захарова назвала Столтенберга «сбитым натовским летчиком»
Москва не воспринимает заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга всерьез, он является «сбитым летчиком», заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.
«Вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась еще, нас уже больше не интересуют. Это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов. Это уже сбитый натовский летчик», — сказала она.
При этом Москва рассчитывает на конструктивный диалог с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности, добавила Захарова. В конце прошлого года Россия потребовала от западных партнеров отказаться от расширения североатлантического альянса на восток — в военный блок не должны вступать в том числе Украина и Грузия — и от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре НАТО в Европе по состоянию на 1997 г.
Столтенберг стал генеральным секретарем НАТО в 2014 г. Он сменил возглавлявшего альянс ранее Андерса Фога Расмуссена. Текущий срок полномочий Столтенберга истекает в этом году — 30 сентября.
4 февраля стало известно, что нынешний генсек НАТО на шесть лет станет новым главой норвежского Центробанка. Предполагается, что он вступит в должность в начале декабря.
62-летний Столтенберг был лидером социал-демократической Рабочей партии Норвегии с 2002 по 2014 г. и дважды занимал пост премьер-министра страны (в 2000-2001 гг. и 2005-2013 гг.). В 1990-х возглавлял министерство торговли и энергетики Норвегии, а также министерство финансов.