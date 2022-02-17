Зеленский сообщил о попытках связаться с Путиным

Он добавил, что в феврале Киев тоже отправлял такой запрос. По его словам, Украине отвечают, но это «не ведет к встрече», также не подтверждают телефонный разговор. Зеленский напомнил, что многие страны предлагали свои площадки для его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Мы были заинтересованы в различных форматах договоренностей, разговорах с РФ», — отметил Зеленский.