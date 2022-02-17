Зеленский сообщил о попытках связаться с Путиным
Киев в моменты риска эскалации конфликта посылал официальные запросы в администрацию президента России, получал ответ из Кремля, но это не приводит к встрече или телефонному разговору, заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.
«Не в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было», — сообщил Зеленский (цитата по «РБК. Украина»).
Он добавил, что в феврале Киев тоже отправлял такой запрос. По его словам, Украине отвечают, но это «не ведет к встрече», также не подтверждают телефонный разговор. Зеленский напомнил, что многие страны предлагали свои площадки для его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Мы были заинтересованы в различных форматах договоренностей, разговорах с РФ», — отметил Зеленский.
29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом для решения существующих проблем. В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин согласился встретиться с Эрдоганом в рамках двусторонней встречи. По словам Пескова, лидеры стран договорились, что первым приедет в Турцию Путин, когда позволят эпидемиологическая обстановка и графики обоих. При этом речь идет именно о двусторонней встрече. Участие президента Украины не предполагается, уточнял пресс-секретарь.