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Зеленский сообщил о попытках связаться с Путиным

Ведомости

Киев в моменты риска эскалации конфликта посылал официальные запросы в администрацию президента России, получал ответ из Кремля, но это не приводит к встрече или телефонному разговору, заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

«Не в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было», — сообщил Зеленский (цитата по «РБК. Украина»).

Он добавил, что в феврале Киев тоже отправлял такой запрос. По его словам, Украине отвечают, но это «не ведет к встрече», также не подтверждают телефонный разговор. Зеленский напомнил, что многие страны предлагали свои площадки для его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Мы были заинтересованы в различных форматах договоренностей, разговорах с РФ», — отметил Зеленский.

29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом для решения существующих проблем. В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин согласился встретиться с Эрдоганом в рамках двусторонней встречи. По словам Пескова, лидеры стран договорились, что первым приедет в Турцию Путин, когда позволят эпидемиологическая обстановка и графики обоих. При этом речь идет именно о двусторонней встрече. Участие президента Украины не предполагается, уточнял пресс-секретарь.

Ранее по теме: Эрдоган предложит Путину трехстороннюю встречу с Зеленским в Стамбуле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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