Зеленский попросил Италию помочь с организацией встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Италии и другим европейским государствам за посреднической помощью в организации встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Италии Марио Драги.
«Зеленский в телефонном разговоре попросил о возможности переговоров с Путиным, спросил, могла бы Италия помочь ему в этом. Об этом он попросил и других собравшихся сегодня [на встрече по Украине в Брюсселе в рамках саммита ЕС]», — сказал итальянский премьер после прибытия в Брюссель на саммит Евросоюза.
«Это непросто, но надо сделать так, чтобы президенты Зеленский и Путин сели за стол переговоров», — добавил он.
В апреле 2021 г. Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. Спустя пару дней российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. Также Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал это предложение «немного странным». Он пояснил, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора».
29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом для решения существующих проблем. В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин согласился встретиться с Эрдоганом в рамках двусторонней встречи.
В январе Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Путиным. При этом, отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли Зеленский поехать в Сочи на переговоры, президент Украины сказал: «Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я, что, на лыжах покатался? О чем мы говорим просто? Серьезные вещи. Ну, хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Я о серьезном диалоге. О том, что у нас много вызовов, много вопросов. Давайте не все вопросы. Давайте один, любой. Давайте обмен [удерживаемыми лицами]», — сказал украинский президент.
Помимо этого, 17 февраля украинский лидер сообщил о том, что Киев в моменты риска эскалации конфликта посылал официальные запросы в администрацию президента России, получал ответ из Кремля, но это не приводит к встрече или телефонному разговору.