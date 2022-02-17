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Зеленский попросил Италию помочь с организацией встречи с Путиным

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Италии и другим европейским государствам за посреднической помощью в организации встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Италии Марио Драги.

«Зеленский в телефонном разговоре попросил о возможности переговоров с Путиным, спросил, могла бы Италия помочь ему в этом. Об этом он попросил и других собравшихся сегодня [на встрече по Украине в Брюсселе в рамках саммита ЕС]», — сказал итальянский премьер после прибытия в Брюссель на саммит Евросоюза.

«Это непросто, но надо сделать так, чтобы президенты Зеленский и Путин сели за стол переговоров», — добавил он.

В апреле 2021 г. Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. Спустя пару дней российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. Также Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал это предложение «немного странным». Он пояснил, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора».

29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом для решения существующих проблем. В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин согласился встретиться с Эрдоганом в рамках двусторонней встречи.

В январе Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Путиным. При этом, отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли Зеленский поехать в Сочи на переговоры, президент Украины сказал: «Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я, что, на лыжах покатался? О чем мы говорим просто? Серьезные вещи. Ну, хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Я о серьезном диалоге. О том, что у нас много вызовов, много вопросов. Давайте не все вопросы. Давайте один, любой. Давайте обмен [удерживаемыми лицами]», — сказал украинский президент.

Помимо этого, 17 февраля украинский лидер сообщил о том, что Киев в моменты риска эскалации конфликта посылал официальные запросы в администрацию президента России, получал ответ из Кремля, но это не приводит к встрече или телефонному разговору.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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