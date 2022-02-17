Госдеп назвал «шагом к эскалации» высылку заместителя посла США

«Действия России в отношении заместителя главы нашей миссии были неспровоцированными, мы рассматриваем их как шаг на пути к эскалации и думаем над ответом», — сообщил дипломат. Он также отметил, что командировка Гормана в России на момент высылки еще не закончилась — он находился в стране менее трех лет и имел действующую визу.