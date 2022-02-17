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Госдеп назвал «шагом к эскалации» высылку заместителя посла США

Ведомости

Высылка из России заместителя американского посла в Москве Барта Гормана — это шаг на пути к «эскалации напряженности» в двухсторонних отношениях, заявил «РИА Новости» официальный представитель госдепартамента. Он также отметил, что американская сторона начала прорабатывать ответные меры.

«Действия России в отношении заместителя главы нашей миссии были неспровоцированными, мы рассматриваем их как шаг на пути к эскалации и думаем над ответом», — сообщил дипломат. Он также отметил, что командировка Гормана в России на момент высылки еще не закончилась — он находился в стране менее трех лет и имел действующую визу.

Ранее сегодня пресс-секретарь американской дипмиссии в России Джейсон Ребхольц объявил о том, что Горман покидает страну по решению российской стороны. Он был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства.

В 2021 г. штат посольства США был урезан на 90% относительно 2016-го: если пять лет назад в нем работали 1200 человек, то с 1 августа прошлого года — 120. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что количество дипломатов, работающих в посольстве США в Москве, начало сокращаться в соответствии с требованиями российской стороны.

При этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были также выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек. Страны принимают зеркальные меры по отношению к сотрудникам дипведомств.

Ранее по теме: Россия выслала заместителя посла США

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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