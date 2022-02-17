Госдеп назвал «шагом к эскалации» высылку заместителя посла США
Высылка из России заместителя американского посла в Москве Барта Гормана — это шаг на пути к «эскалации напряженности» в двухсторонних отношениях, заявил «РИА Новости» официальный представитель госдепартамента. Он также отметил, что американская сторона начала прорабатывать ответные меры.
«Действия России в отношении заместителя главы нашей миссии были неспровоцированными, мы рассматриваем их как шаг на пути к эскалации и думаем над ответом», — сообщил дипломат. Он также отметил, что командировка Гормана в России на момент высылки еще не закончилась — он находился в стране менее трех лет и имел действующую визу.
Ранее сегодня пресс-секретарь американской дипмиссии в России Джейсон Ребхольц объявил о том, что Горман покидает страну по решению российской стороны. Он был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства.
В 2021 г. штат посольства США был урезан на 90% относительно 2016-го: если пять лет назад в нем работали 1200 человек, то с 1 августа прошлого года — 120. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что количество дипломатов, работающих в посольстве США в Москве, начало сокращаться в соответствии с требованиями российской стороны.
При этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были также выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек. Страны принимают зеркальные меры по отношению к сотрудникам дипведомств.