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Путин и Лукашенко вместе примут участие в учениях 19 февраля

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 19 февраля вместе примут участие в учениях сил стратегического сдерживания. Об этом сообщил Путин в ходе встречи с Лукашенко.

«Сейчас активная фаза учений военных, завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества», — сообщил Путин (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что 19 февраля пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания под руководством Путина. В ходе учений состоятся пуски баллистических и крылатых ракет. В Минобороны отметили, что учения были спланированы заранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также для проверки надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

10 февраля началась активная фаза российско-белорусских военных учений, которая продлится до 20 февраля. Она проходит на пяти белорусских полигонах – «Гожском», «Брестском», «Домановском», «Осиповичском» и «Обуз-Лесновском», где военные двух стран отрабатывают отражение возможной внешней агрессии в отношении Союзного государства и противодействие терроризму.

Ранее по теме: В Кремле раскрыли детали участия Путина в военных учениях 19 февраля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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