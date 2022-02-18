Путин и Лукашенко вместе примут участие в учениях 19 февраля

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что 19 февраля пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания под руководством Путина. В ходе учений состоятся пуски баллистических и крылатых ракет. В Минобороны отметили, что учения были спланированы заранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также для проверки надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.