Путин и Лукашенко вместе примут участие в учениях 19 февраля
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 19 февраля вместе примут участие в учениях сил стратегического сдерживания. Об этом сообщил Путин в ходе встречи с Лукашенко.
«Сейчас активная фаза учений военных, завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества», — сообщил Путин (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что 19 февраля пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания под руководством Путина. В ходе учений состоятся пуски баллистических и крылатых ракет. В Минобороны отметили, что учения были спланированы заранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также для проверки надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
10 февраля началась активная фаза российско-белорусских военных учений, которая продлится до 20 февраля. Она проходит на пяти белорусских полигонах – «Гожском», «Брестском», «Домановском», «Осиповичском» и «Обуз-Лесновском», где военные двух стран отрабатывают отражение возможной внешней агрессии в отношении Союзного государства и противодействие терроризму.