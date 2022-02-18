В Кремле раскрыли детали участия Путина в военных учениях 19 февраля
Президент России Владимир Путин во время анонсированных Минобороны военных учений сил стратегического сдерживания будет находиться в ситуационном центре, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Путин, скорее всего, будет находиться в ситуационном центре, подобные учения, подобные даже тренировочные пуски, естественно, невозможны без главы государства, вы знаете про знаменитый черный чемоданчик, там красную кнопку, и так далее, и тому подобное. Как конкретно – это не публичная информация», — сказал представитель Кремля журналистам.
Подобные учения являются «достаточно регулярным» тренировочным процессом, ему предшествует целая серия уведомлений в адрес других стран, они не должны вызывать обеспокоенности у других государств, отметил Песков. «Вы видите, что сейчас идет целый ряд учений, и опять же, это те действия, которые абсолютно прозрачны, абсолютно понятны для специалистов из других стран, поэтому они не должны вызывать ни у кого обеспокоенности», — добавил пресс-секретарь российского лидера.
Плановые учения сил стратегического сдерживания пройдут 19 февраля, во время учений состоятся пуски баллистических и крылатых ракет. В Минобороны отметили, что учения были спланированы заранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также для проверки надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
Российские военные учения проходят на фоне распространяемой в западных СМИ информации о якобы планах России напасть на Украину. В Москве неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению, страна не собирается ни на кого нападать. 15 февраля Минобороны сообщило, что все российские войска после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.