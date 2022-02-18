В Кремле раскрыли детали участия Путина в военных учениях 19 февраля

Подобные учения являются «достаточно регулярным» тренировочным процессом, ему предшествует целая серия уведомлений в адрес других стран, они не должны вызывать обеспокоенности у других государств, отметил Песков. «Вы видите, что сейчас идет целый ряд учений, и опять же, это те действия, которые абсолютно прозрачны, абсолютно понятны для специалистов из других стран, поэтому они не должны вызывать ни у кого обеспокоенности», — добавил пресс-секретарь российского лидера.