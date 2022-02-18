США объявили о продаже Польше 250 танков Abrams
США объявили о запланированной продаже 250 танков Abrams Польше на фоне обострения геополитической ситуации в Восточной Европе. Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил решение на пресс-конференции в ходе визита в Варшаву в пятницу, 18 февраля, передает Reuters.
Остин заявил, что поставка танков улучшит «оперативную совместимость» с польскими вооруженными силами, повысит эффективность совместных усилий США и Польши, а также других союзников по НАТО по сдерживанию угроз.
По словам главы минобороны Польши Мариуса Блащака, речь идет о самой современной модификации Abrams — M1A2 SEPv3, которая была впервые представлена в 2018 г. По сравнению с предыдущими версиями боевой машины она получила новый многоцелевой снаряд и улучшенную электронику. Министр отметил, что это один из важнейших контрактов на поставку вооружения в истории страны, который чрезвычайно важен для укрепления ее обороноспособности. Новые танки поступят в 18-ю дивизию на востоке Польши. Общая сумма контракта оценивается в $6 млрд.
О поставке американских танков нового поколения Блащак говорил еще в июле прошлого года. Тогда министр сообщил, что польские вооруженные силы будут оснащены ими с 2022 г. Анонсируя закупку танков, польские власти сообщали, что планируют разместить их на восточных рубежах страны. Как отмечало профильное издание DefenseNews, на вооружении польской армии находится 247 немецких танков Leopard 2A4 и Leopard 2A5, а также около 500 советских Т-72 и PT-91 местной разработки.
Ранее США объявили о планах отправить в Польшу дополнительный контингент — около 4700 военнослужащих — для усиления восточного фланга НАТО. В результате количество американских военных на территории страны вырастет более чем в два раза. Вашингтон также переправил в республику группу истребителей F-15 для патрулирования воздушного пространства и отработки с союзниками действий против воздушных и наземных целей.