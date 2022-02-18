США объявили о продаже Польше 250 танков Abrams

По словам главы минобороны Польши Мариуса Блащака, речь идет о самой современной модификации Abrams — M1A2 SEPv3, которая была впервые представлена в 2018 г. По сравнению с предыдущими версиями боевой машины она получила новый многоцелевой снаряд и улучшенную электронику. Министр отметил, что это один из важнейших контрактов на поставку вооружения в истории страны, который чрезвычайно важен для укрепления ее обороноспособности. Новые танки поступят в 18-ю дивизию на востоке Польши. Общая сумма контракта оценивается в $6 млрд.