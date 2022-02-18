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Политика

США объявили о продаже Польше 250 танков Abrams

Ведомости

США объявили о запланированной продаже 250 танков Abrams Польше на фоне обострения геополитической ситуации в Восточной Европе. Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил решение на пресс-конференции в ходе визита в Варшаву в пятницу, 18 февраля, передает Reuters.

Остин заявил, что поставка танков улучшит «оперативную совместимость» с польскими вооруженными силами, повысит эффективность совместных усилий США и Польши, а также других союзников по НАТО по сдерживанию угроз.

По словам главы минобороны Польши Мариуса Блащака, речь идет о самой современной модификации Abrams — M1A2 SEPv3, которая была впервые представлена в 2018 г. По сравнению с предыдущими версиями боевой машины она получила новый многоцелевой снаряд и улучшенную электронику. Министр отметил, что это один из важнейших контрактов на поставку вооружения в истории страны, который чрезвычайно важен для укрепления ее обороноспособности. Новые танки поступят в 18-ю дивизию на востоке Польши. Общая сумма контракта оценивается в $6 млрд.

О поставке американских танков нового поколения Блащак говорил еще в июле прошлого года. Тогда министр сообщил, что польские вооруженные силы будут оснащены ими с 2022 г. Анонсируя закупку танков, польские власти сообщали, что планируют разместить их на восточных рубежах страны. Как отмечало профильное издание DefenseNews, на вооружении польской армии находится 247 немецких танков Leopard 2A4 и Leopard 2A5, а также около 500 советских Т-72 и PT-91 местной разработки.

Ранее США объявили о планах отправить в Польшу дополнительный контингент — около 4700 военнослужащих — для усиления восточного фланга НАТО. В результате количество американских военных на территории страны вырастет более чем в два раза. Вашингтон также переправил в республику группу истребителей F-15 для патрулирования воздушного пространства и отработки с союзниками действий против воздушных и наземных целей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных