ЕС рассматривает санкции против Белоруссии за участие в «нападении» на Украину

Ранее страны Запада пригрозили Москве жесткими санкциями, если та вторгнется на Украину. США, в частности, разработали ряд законопроектов, предполагающих блокировку для России торговых цепочек, введение запрета на экспорт продукции из разных отраслей и ограничение доступа к международным финансовым рынкам, в том числе отключение от международной межбанковской системы SWIFT. Некоторые государства, в том числе сама Украина, говорили о необходимости реализации превентивных мер. Президент России Владимир Путин на сегодняшней пресс-конференции в очередной раз заявил, что Россия ни на кого нападать не собирается.