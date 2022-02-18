ЕС рассматривает санкции против Белоруссии за участие в «нападении» на Украину
Евросоюз может ввести санкции против Белоруссии в случае ее участия в «нападении» на Украину, заявил представитель ЕС, слова которого передает ТАСС.
«Да, мы рассматриваем введение санкций против Белоруссии, если она примет участие в нападении на Украину», — сказал представитель ЕС журналистам в Брюсселе перед заседанием глав МИД стран сообщества 21 февраля.
При этом он отметил, что Евросоюз не будет обсуждать введение новых ограничительных мер против России до предполагаемого «вторжения на Украину». «Санкции будут введены очень быстро, если произойдет вторжение. Мы надеемся, что этого не произойдет никогда. Мы не будем обсуждать введение санкций, пока не будет вторжения», — добавил представитель ЕС.
Ранее страны Запада пригрозили Москве жесткими санкциями, если та вторгнется на Украину. США, в частности, разработали ряд законопроектов, предполагающих блокировку для России торговых цепочек, введение запрета на экспорт продукции из разных отраслей и ограничение доступа к международным финансовым рынкам, в том числе отключение от международной межбанковской системы SWIFT. Некоторые государства, в том числе сама Украина, говорили о необходимости реализации превентивных мер. Президент России Владимир Путин на сегодняшней пресс-конференции в очередной раз заявил, что Россия ни на кого нападать не собирается.