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ЕС рассматривает санкции против Белоруссии за участие в «нападении» на Украину

Ведомости

Евросоюз может ввести санкции против Белоруссии в случае ее участия в «нападении» на Украину, заявил представитель ЕС, слова которого передает ТАСС.

«Да, мы рассматриваем введение санкций против Белоруссии, если она примет участие в нападении на Украину», — сказал представитель ЕС журналистам в Брюсселе перед заседанием глав МИД стран сообщества 21 февраля.

При этом он отметил, что Евросоюз не будет обсуждать введение новых ограничительных мер против России до предполагаемого «вторжения на Украину». «Санкции будут введены очень быстро, если произойдет вторжение. Мы надеемся, что этого не произойдет никогда. Мы не будем обсуждать введение санкций, пока не будет вторжения», — добавил представитель ЕС.

Ранее страны Запада пригрозили Москве жесткими санкциями, если та вторгнется на Украину. США, в частности, разработали ряд законопроектов, предполагающих блокировку для России торговых цепочек, введение запрета на экспорт продукции из разных отраслей и ограничение доступа к международным финансовым рынкам, в том числе отключение от международной межбанковской системы SWIFT. Некоторые государства, в том числе сама Украина, говорили о необходимости реализации превентивных мер. Президент России Владимир Путин на сегодняшней пресс-конференции в очередной раз заявил, что Россия ни на кого нападать не собирается.

Ранее по теме: Путин назвал новые санкции против России неизбежными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных