Путин назвал новые санкции против России неизбежными

С ограничениями, которые вводятся против России, сталкиваются многие страны мира, в том числе союзники США, продолжил Путин. «Просто рот закрывают, молчат, терпят, но, как я много-много-много лет назад уже говорил, никому это не нравится. И вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится. Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется», — предупредил он.