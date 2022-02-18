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Путин назвал новые санкции против России неизбежными

Ведомости

Западные государства в любом случае введут санкции против России, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин.

«Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода — он будет найден, потому что цель в другом. Цель — затормозить развитие в данном случае России и Белоруссии», — сказал он.

Подобные ограничения нелегитимны, они представляют собой грубое нарушение международного права, подчеркнул Путин. Также он назвал действия западных стран недобросовестной конкуренцией.

С ограничениями, которые вводятся против России, сталкиваются многие страны мира, в том числе союзники США, продолжил Путин. «Просто рот закрывают, молчат, терпят, но, как я много-много-много лет назад уже говорил, никому это не нравится. И вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится. Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется», — предупредил он.

Для противостояния санкционному давлению России важно «укрепляться изнутри», в первую очередь в сфере экономики, повышать уровень экономического суверенитета, в том числе за счет развития импортозамещения, пояснил глава государства. Кроме того, необходимо развивать современные экономические направления: речь в данном случае идет о цифровизации, искусственном интеллекте, генетике и прочих областях, отметил Путин.

На это же направлены «интеграционные процессы», добавил президент. Россия стремится увеличить собственную конкурентоспособность и на этой почве повысить уровень благосостояния населения, резюмировал глава государства.

Ранее страны Запада пригрозили Москве жесткими санкциями, если та вторгнется на Украину. США, в частности, разработали ряд законопроектов, предполагающих блокировку для России торговых цепочек, введение запрета на экспорт продукции из разных отраслей и ограничение доступа к международным финансовым рынкам, в том числе отключение от международной межбанковской системы SWIFT. Некоторые государства, в том числе сама Украина, говорили о необходимости реализации превентивных мер. Путин на сегодняшней пресс-конференции в очередной раз заявил, что Россия ни на кого нападать не собирается.

Ранее по теме: Глава минфина США предупредила о глобальных последствиях санкций против России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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