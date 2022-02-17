Глава минфина США предупредила о глобальных последствиях санкций против России

Кроме того, европейские и американские законодатели предлагали отключить Россию от SWIFT, заблокировать ей торговые цепочки, запретить экспорт продукции из разных отраслей и ограничить доступ к международным финансовым рынкам. При этом Москва множество раз говорила, что не собирается нападать на Украину и даже мысль об этом для нее неприемлема.