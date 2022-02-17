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Глава минфина США предупредила о глобальных последствиях санкций против России

Ведомости

Если западные страны введут санкции в отношении России, могут возникнуть «некоторые глобальные последствия», заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью AFP. Предполагается, что такие санкции могут ввести в случае «вторжения» России на Украину.

«Конечно, мы хотим, чтобы наибольшие издержки легли на Россию. Но мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия», — заявила Йеллен.

Она напомнила слова президента США Джо Байдена, что в случае вторжения России страны Запада намерены обложить ее «очень значительными издержками». Минфин США вместе с европейскими союзниками разрабатывает ряд санкций в сфере финансов, которые могут быть направлены против российских граждан и компаний и могут включать в себя контроль за экспортом, рассказала Йеллен.

Она признала опасения по поводу «потенциального воздействия на энергетические рынки, учитывая важность роли России как поставщика нефти на мировой рынок и природного газа в Европу». По словам Йеллен, США работают с европейскими союзниками, чтобы, насколько это возможно, защитить их от чрезмерного воздействия и гарантировать им доступные поставки нефти и природного газа из других стран.

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В январе группа демократов во главе с Менендесом внесла на рассмотрение законопроект, который предполагает введение санкций против России в случае ситуации, которую Белый дом оценит как «военную эскалацию» со стороны Москвы, направленную на свержение киевского правительства. 12 января на сайте сената США появился законопроект, в котором было предложено в случае вторжения России на Украину ввести против первой санкции. В частности, документ предполагал ограничения для минимум трех из 12 указанных российских финансовых институтов — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московского кредитного банка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, Совкомбанка, Транскапиталбанка.

Кроме того, европейские и американские законодатели предлагали отключить Россию от SWIFT, заблокировать ей торговые цепочки, запретить экспорт продукции из разных отраслей и ограничить доступ к международным финансовым рынкам. При этом Москва множество раз говорила, что не собирается нападать на Украину и даже мысль об этом для нее неприемлема.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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