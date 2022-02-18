В ДНР сообщили о взрыве возле здания правительства в центре Донецка
В центре Донецка вечером 18 февраля прогремел взрыв, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В Telegram-канале представительства опубликованы кадры горящего автомобиля.
Отмечается, что инцидент произошел на парковке возле Дома правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в центре города. Информации о пострадавших пока не поступало.
«Около 19:00 взорвана машина на парковке возле здания Дома правительства. Взрывную волну слышал весь город», — говорится в сообщении. На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Представители ДНР призвали граждан сохранять спокойствие и исключить по максимуму передвижение по городу.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с пятницы организовывает массовую эвакуацию населения из республики в связи с угрозой наступления украинских войск. Он добавил, что по договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения беженцев. Вслед за ДНР об эвакуации мирных жителей в Россию объявил глава соседней ЛНР Леонид Пасечник.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией об эвакуации жителей из непризнанных республик в Ростовскую область, а также о том, была ли она согласована с руководством региона. При этом он добавил, что президент Владимир Путин распорядился выделить по 10 000 рублей каждому прибывающему из Донбасса. Для создания условий для размещения беженцев, обеспечения их горячим питанием и медпомощью Путин направил в Ростовскую область врио главы МЧС Александра Чуприяна.
В ДНР и ЛНР сообщают, что обстановка на линии соприкосновения обострилась: в ДНР зафиксировали 24 нарушения режима прекращения огня, из них 12 раз — с применением артиллерии и минометов.
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал слухами сообщения о планах Киева напасть на неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей. На Украине утверждают, что намерены решать проблему дипломатическим путем.