В ДНР сообщили о взрыве возле здания правительства в центре Донецка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией об эвакуации жителей из непризнанных республик в Ростовскую область, а также о том, была ли она согласована с руководством региона. При этом он добавил, что президент Владимир Путин распорядился выделить по 10 000 рублей каждому прибывающему из Донбасса. Для создания условий для размещения беженцев, обеспечения их горячим питанием и медпомощью Путин направил в Ростовскую область врио главы МЧС Александра Чуприяна.