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Политика

В ВСУ заявили об отсутствии планов по проведению наступательных операций в Донбассе

Ведомости

Власти Украины не планируют наступательную операцию на востоке страны, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«Заявления лидеров оккупационных администраций о предполагаемом наступлении ВСУ и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленная мною информация также подтверждена ОБСЕ. Еще раз повторяю, что военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательных операций на востоке Украины», — сказал он в заявлении, опубликованном в Facebook.

По его словам, наступление в Донбассе «неизбежно приведет к жертвам среди мирного населения», поэтому такие сценарии властями Украины не рассматриваются.

18 февраля руководство самопровозглашенной ДНР заявило об организации массового централизованного выезда населения в Россию. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в рамках договоренности с руководством России для приема и размещения граждан подготовлены места в Ростовской области. Позднее глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей выехать в Россию. Они обосновали такое решение тем, что Киев в скором времени может начать силовую операцию по возвращению контроля над Донбассом.

Ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась накануне, за вчерашний день специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала более 500 взрывов на линии соприкосновения. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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