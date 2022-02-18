В ВСУ заявили об отсутствии планов по проведению наступательных операций в Донбассе

18 февраля руководство самопровозглашенной ДНР заявило об организации массового централизованного выезда населения в Россию. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в рамках договоренности с руководством России для приема и размещения граждан подготовлены места в Ростовской области. Позднее глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей выехать в Россию. Они обосновали такое решение тем, что Киев в скором времени может начать силовую операцию по возвращению контроля над Донбассом.