В ВСУ заявили об отсутствии планов по проведению наступательных операций в Донбассе
Власти Украины не планируют наступательную операцию на востоке страны, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
«Заявления лидеров оккупационных администраций о предполагаемом наступлении ВСУ и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленная мною информация также подтверждена ОБСЕ. Еще раз повторяю, что военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательных операций на востоке Украины», — сказал он в заявлении, опубликованном в Facebook.
По его словам, наступление в Донбассе «неизбежно приведет к жертвам среди мирного населения», поэтому такие сценарии властями Украины не рассматриваются.
18 февраля руководство самопровозглашенной ДНР заявило об организации массового централизованного выезда населения в Россию. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в рамках договоренности с руководством России для приема и размещения граждан подготовлены места в Ростовской области. Позднее глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей выехать в Россию. Они обосновали такое решение тем, что Киев в скором времени может начать силовую операцию по возвращению контроля над Донбассом.
Ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась накануне, за вчерашний день специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала более 500 взрывов на линии соприкосновения. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.