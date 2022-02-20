Россия и Белоруссия продолжат учения в связи с обострением в Донбассе

Ранее планировалось, что совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость – 2022» пройдут в Белоруссии с 10 по 20 февраля. Минобороны России сообщало, что все российские войска после учений вернутся в пункты постоянной дислокации. 15 февраля отправились в свои военные части подразделения Западного и Южного военных округов. 16 февраля войска Южного военного округа начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений в Крыму. 17 февраля министерство сообщило, что подразделения ЗВО вернулись из Курской области в Нижегородскую, а части ЮВО – из Крыма в Чечню и Дагестан в свои гарнизоны.