Россия и Белоруссия продолжат учения в связи с обострением в Донбассе
Россия и Белоруссия продолжат проверку сил реагирования Союзного государства в связи с обострением ситуации в Донбассе, заявил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.
«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — цитирует главу ведомства минобороны.
По словам министра, в ходе проверки сил реагирования будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые ранее не были охвачены «с такой степенью детализации».
Проверка призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ, напомнил Хренин.
Ранее планировалось, что совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость – 2022» пройдут в Белоруссии с 10 по 20 февраля. Минобороны России сообщало, что все российские войска после учений вернутся в пункты постоянной дислокации. 15 февраля отправились в свои военные части подразделения Западного и Южного военных округов. 16 февраля войска Южного военного округа начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений в Крыму. 17 февраля министерство сообщило, что подразделения ЗВО вернулись из Курской области в Нижегородскую, а части ЮВО – из Крыма в Чечню и Дагестан в свои гарнизоны.
Газета The Washington Post со ссылкой на четырех американских чиновников писала о беспокойстве США по поводу российско-белорусских учений, которые проходят на «доступном расстоянии от украинской границы». По данным разведки, эти маневры могут стать прикрытием для нападения на Украину.