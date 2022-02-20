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Россия и Белоруссия продолжат учения в связи с обострением в Донбассе

Ведомости

Россия и Белоруссия продолжат проверку сил реагирования Союзного государства в связи с обострением ситуации в Донбассе, заявил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.  

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — цитирует главу ведомства минобороны.

По словам министра, в ходе проверки сил реагирования будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые ранее не были охвачены «с такой степенью детализации».

Проверка призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ, напомнил Хренин.

Ранее планировалось, что совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость – 2022» пройдут в Белоруссии с 10 по 20 февраля. Минобороны России сообщало, что все российские войска после учений вернутся в пункты постоянной дислокации. 15 февраля отправились в свои военные части подразделения Западного и Южного военных округов. 16 февраля войска Южного военного округа начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений в Крыму. 17 февраля министерство сообщило, что подразделения ЗВО вернулись из Курской области в Нижегородскую, а части ЮВО – из Крыма в Чечню и Дагестан в свои гарнизоны.

Газета The Washington Post со ссылкой на четырех американских чиновников писала о беспокойстве США по поводу российско-белорусских учений, которые проходят на «доступном расстоянии от украинской границы». По данным разведки, эти маневры могут стать прикрытием для нападения на Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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