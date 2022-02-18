WP: разведка США назвала отвод российских войск «уловкой»
Объявление России об отводе войск от границы с Украиной является «преднамеренной уловкой», чтобы ввести в заблуждение США и другие страны, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на четырех американских чиновников. По их мнению, заявление России об отводе войск и видео, на которых танки и другую тяжелую технику вывозят по железной дороге, это попытка «замаскировать истинные намерения России в регионе».
Один из собеседников издания сообщил, что Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России могут быть частью «дезинформационной кампании», направленной на то, чтобы ввести в заблуждение США и другие страны. Два других источника рассказали со ссылкой на дополнительные разведданные, что Россия «намерена» инсценировать химическую атаку на местных жителей и обвинить в этом США.
По словам чиновников, Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной на фоне усиливающихся обстрелов на востоке Украины. Также США беспокоят российско-белорусские учения «Союзная решимость – 2022», которые проходят на «доступном расстоянии от украинской границы». По данным разведки, эти маневры могут стать прикрытием для нападения на Украину.
Ранее Минобороны России сообщило, что все российские войска после учений вернутся в пункты постоянной дислокации. 15 февраля отправились в свои военные части подразделения Западного и Южного военных округов. 16 февраля войска Южного военного округа начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений в Крыму. 17 февраля министерство сообщило, что подразделения ЗВО вернулись из Курской области в Нижегородскую, а части ЮВО – из Крыма в Чечню и Дагестан в свои гарнизоны.
Российские военные учения проходили на фоне распространяемой в западных СМИ информации о якобы планах России напасть на Украину. В Москве неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению, страна не собирается ни на кого нападать.