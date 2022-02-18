WP: разведка США назвала отвод российских войск «уловкой»

Один из собеседников издания сообщил, что Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России могут быть частью «дезинформационной кампании», направленной на то, чтобы ввести в заблуждение США и другие страны. Два других источника рассказали со ссылкой на дополнительные разведданные, что Россия «намерена» инсценировать химическую атаку на местных жителей и обвинить в этом США.