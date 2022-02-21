Байден готов встретиться с Путиным, если не будет вторжения на Украину
Президент США Джо Байден будет готов еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным в случае, если Россия не «вторгнется» на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Такое решение может быть принято после переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
«Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи (Блинкена и Лаврова. – "Ведомости"), опять же если вторжения не произошло. Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы применить быстрые и суровые последствия, если Россия вместо этого выберет войну», — заявила Псаки. По ее словам, сейчас Россия, видимо, «продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в самое ближайшее время».
20 февраля Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Путину и Байдену провести саммит по безопасности и стратегической стабильности в Европе. Оба президента согласились с принципами такого саммита. Его содержание подготовят Лавров и Блинкен в ходе встречи 24 февраля.
Россия неоднократно утверждала, что не имеет планов военной агрессии в отношении Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что страна была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.
17 февраля МИД России опубликовал ответы для США по договору о гарантиях безопасности. Реакцию США и НАТО на предложения России российские дипломаты подвергли критике. В частности, российская сторона указала, что Вашингтон выбрал для обсуждения удобные для него темы, акцентировав внимание на преимуществах для себя и своих союзников.
Требования Москвы касались в том числе отказа НАТО от расширения на восток и разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также возвращения инфраструктуры военного блока в границы 1997 г. Ответ на предложения Россия получила 26 января. С тех пор МИД готовил реакцию на документы.