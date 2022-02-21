Байден готов встретиться с Путиным, если не будет вторжения на Украину

«Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи (Блинкена и Лаврова. – "Ведомости"), опять же если вторжения не произошло. Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы применить быстрые и суровые последствия, если Россия вместо этого выберет войну», — заявила Псаки. По ее словам, сейчас Россия, видимо, «продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в самое ближайшее время».