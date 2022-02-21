Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Украину

18 февраля из-за обострения ситуация на востоке Украины главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. В Ростовской области в связи с эвакуацией граждан республик в Россию с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации. За последний сутки в ДНР зафиксировали более 50 нарушений режима прекращения огня. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.