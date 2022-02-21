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Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Украину

Ведомости

Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за якобы роста угрозы нападения России, говорится на сайте посольства США в Киеве. Дипломаты отметили, что ситуация с безопасностью на Украине непредсказуема и может ухудшиться.

«Государственный департамент продолжает призывать граждан США немедленно покинуть Украину коммерческими или частными способами в связи с возросшей угрозой российских военных действий. Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остается непредсказуемой по всей стране и может ухудшиться практически незаметно», — говорится в сообщении. В посольстве отметили, что есть большая вероятность, что в случае «нападения» России на Украину будут ограничены коммерческие авиаперелеты.

31 января госдеп распорядился об отъезде членов семей дипломатов из посольства США в Минске. 10 февраля президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину.  По его словам, ситуация в стране может «очень быстро» выйти из-под контроля. Примеру Соединенных Штатов последовали десятки стран. В субботу, 12 февраля, госдепартамент США объявил о сокращении персонала своего посольства в Киеве по соображениям безопасности, в том числе за счет перевода ряда дипломатов во Львов. 

12 февраля о приостановке полетов на Украину сообщила нидерландская компания KLM, при этом в январе KLM запретила экипажам своих самолетов оставаться на ночевку в Киеве. Также о приостановке полетов на Украину сообщили Air France, Austrian Airlines, немецкая Lufthansa и швейцарская Swiss Air.

18 февраля из-за обострения ситуация на востоке Украины главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. В Ростовской области в связи с эвакуацией граждан республик в Россию с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации. За последний сутки в ДНР зафиксировали более 50 нарушений режима прекращения огня. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.

Ранее по теме: США временно перенесут свое украинское посольство из Киева во Львов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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