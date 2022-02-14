США временно перенесут свое украинское посольство из Киева во Львов
США временно переводят свое посольство на Украине из Киева во Львов, сообщил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Ввиду значительного наращивания российских сил (у границы с Украиной) мы временно переносим наше посольство на Украине из Киева во Львов», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, дипломатическая миссия США «продолжит поддерживать контакты с правительством Украины».
В субботу, 12 февраля, госдепартамент США объявил о сокращении персонала своего посольства в Киеве по соображениям безопасности, в том числе за счет перевода ряда дипломатов во Львов. В тот же день Германия временно перенесла свое генконсульство во Львов. Уже более 30 стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины или отменить запланированные поездки в страну, среди них — США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Эстония, Израиль, Япония и Южная Корея. Россия также решила оптимизировать штат своих загранучреждений на Украине, сославшись на угрозу возможной провокации со стороны Украины или «третьих сил».
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и Москва не собирается ни на кого нападать.