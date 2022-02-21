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Лавров анонсировал встречу с Блинкеном в Женеве 24 февраля

Ведомости

Встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном состоится 24 февраля в Женеве, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета безопасности. Кадры заседания показал телеканал «Россия 24».

«Через пару дней после того, как мы направили эти документы [предложения РФ по гарантиям безопасности], мне позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен и сказал, что ознакомился с нашими документами и готов встретиться, чтобы обсудить их, изложить американскую реакцию и задать дополнительные вопросы. С вашего [президента России Владимира Путина. — Ред.] согласия такая встреча запланирована на нынешней неделе — 24 февраля в Женеве», — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что на предстоящих с Блинкеном переговорах российский МИД будет «продвигать и отстаивать» принципы, которые утвердил Путин. Лавров и Блинкен также должны будут подготовить содержание саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, в котором примут участие президент США Джо Байден и российский лидер.

Телефонные переговоры глав внешнеполитических ведомств состоялись 15 февраля. В ходе них Лавров отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, в адрес России. Он также настаивал на необходимости продолжения совместной работы в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности. После телефонных переговоров с Блинкеном глава российского МИДа подчеркнул, что Россия и США пока мало продвигаются при обсуждении принципиальных вопросов в контексте российских предложений.

В декабре 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие в том числе отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. В январе Россия провела серию встреч с представителями США, НАТО и ОБСЕ, чтобы обсудить свои предложения.

26 января США и НАТО передали МИД России письменные ответы на предложения по безопасности. 17 февраля российский МИД отреагировал на них ответным документом. Ведомство заявило, что Вашингтон не предоставил Москве конструктивного ответа на «базовые элементы» проекта договора о гарантиях безопасности: отказ НАТО от расширения на восток, в том числе вхождения в альянс Украины и Грузии, от создания военных баз в странах, ранее находящихся в составе СССР и на данный момент не вошедших в НАТО, а также возврат инфраструктуры военного блока к состоянию 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных