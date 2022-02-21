Франция созвала экстренное заседание по нацбезопасности из-за ситуации на Украине
Власти Франции созвали экстренное заседание совета по вопросам обороны и национальной безопасности из-за ситуации вокруг Украины, пишет ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента страны Эммануэля Макрона.
«Президент Макрон созвал вечером заседание совета по вопросам обороны, чтобы обсудить ситуацию на Украине», — сказал источник, добавив, что Макрон перед заседанием провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским.
До этого телефонные переговоры с Макроном и Шольцем провел президент России Владимир Путин. Глава российского государства, помимо прочего, проинформировал европейских коллег о намерении подписать указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Такой шаг был поддержан участниками заседания Совбеза РФ, где обсуждалась ситуация вокруг ДНР, ЛНР и Украины в целом.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.
Ситуация в самопровозглашенных республиках Донбасса обострилась на прошлой неделе, когда Украина стянула свои вооруженные силы к их границам и усилила обстрелы и диверсии на объектах гражданской инфраструктуры. В связи с этим в ДНР и ЛНР объявили об общей мобилизации и эвакуации граждан на территорию России, ссылаясь на намерения украинской армии начать полномасштабное наступление.