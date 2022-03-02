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American Express прекратит работу с российскими банками

Ведомости

Платежная система American Express прекратит сотрудничать с российскими банками после введения США и другими странами санкций в отношении страны, заявил председатель и гендиректор компании Стивен Скуери в письме для сотрудников, которое получил Yahoo Finance. Ранее сотрудничество с попавшими под санкции банками России прекратили Visa и Mastercard.

«С начала этого кризиса мы соблюдали американские и международные санкции, что привело к прекращению отношений с пострадавшими банковскими партнерами в России, и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации», — заявил Скуери.

24 февраля США ввели ограничения в отношении ряда крупных российских банков. В список SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.

Карты, в том числе Visa и Mastercard, продолжат работать на территории России без ограничений для оплаты товаров и услуг, переводов и операций, совершаемых через банкоматы, заверил Банк России. Клиенты не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за рубежом, поэтому банки рекомендуют тем, кто сейчас находится в другой стране, поскорее снять наличные или перевести их на счет в другом банке.

Санкции были введены после объявления 24 февраля о начале специальной военной операции России на Донбассе.

Ранее по теме: Mastercard отключила несколько российских банков из-за санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных