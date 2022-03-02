American Express прекратит работу с российскими банками
Платежная система American Express прекратит сотрудничать с российскими банками после введения США и другими странами санкций в отношении страны, заявил председатель и гендиректор компании Стивен Скуери в письме для сотрудников, которое получил Yahoo Finance. Ранее сотрудничество с попавшими под санкции банками России прекратили Visa и Mastercard.
«С начала этого кризиса мы соблюдали американские и международные санкции, что привело к прекращению отношений с пострадавшими банковскими партнерами в России, и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации», — заявил Скуери.
24 февраля США ввели ограничения в отношении ряда крупных российских банков. В список SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.
Карты, в том числе Visa и Mastercard, продолжат работать на территории России без ограничений для оплаты товаров и услуг, переводов и операций, совершаемых через банкоматы, заверил Банк России. Клиенты не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за рубежом, поэтому банки рекомендуют тем, кто сейчас находится в другой стране, поскорее снять наличные или перевести их на счет в другом банке.
Санкции были введены после объявления 24 февраля о начале специальной военной операции России на Донбассе.