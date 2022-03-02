Песков: российская делегация будет ждать украинскую сегодня вечером

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что второй раунд переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в Белоруссии в среду «маловероятен». Украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. Очевидно, что с учетом логистики им требуется дополнительное время, чтобы прибыть в Белоруссию: сегодня переговоры маловероятны», — пояснил собеседник агентства.