Песков: российская делегация будет ждать украинскую сегодня вечером
Российская делегация сегодня вечером будет ждать переговорщиков с украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская делегация 2 марта ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины», — подчеркнул Песков. По его словам, помощник президента Владимир Мединский останется руководителем российской делегации. Представитель Кремля также подчеркнул, что успехом переговоров с Украиной будет выполнение сформулированных российским президентом условий для урегулирования ситуации.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что второй раунд переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в Белоруссии в среду «маловероятен». Украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. Очевидно, что с учетом логистики им требуется дополнительное время, чтобы прибыть в Белоруссию: сегодня переговоры маловероятны», — пояснил собеседник агентства.
При этом он отметил, что «скорее всего, речь идет о конце недели, а более реалистичные сроки — ближе к пятнице», при условии положительного ответа украинской стороны сегодня-завтра. RT со ссылкой на свой источник сообщило, что переговоры могут пройти в Беловежской Пуще.
Российско-украинские переговоры прошли 28 февраля в белорусском Гомеле. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня в ходе спецоперации России в Донбассе и договорились встретиться снова. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения».
После переговоров стороны отправились в свои столицы для принятия решений. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил от переговоров желаемого результата. Позже он подчеркнул, что Россия должна «прекратить обстреливать города Украины» для дальнейшего проведения переговоров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее заявленная цель — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», утверждал президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.