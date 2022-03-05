Лавров заявил о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт НАТО и России

Накануне в ходе своего очередного видеообращения Зеленский усомнился в мощности НАТО из-за того, что альянс «не может остановить боевые действия», которые происходят на Украине. «Если вы не покажете, что вы мощный союз, будь то НАТО или Европейский союз, если вы не будете защищать свои союзы, их не станет, мощь того или иного альянса заключается в том, чтобы не допустить войны», — подчеркивал Зеленский.