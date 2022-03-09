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В Британии задержали самолет на фоне новых авиационных санкций против России

Ведомости

В Великобритании после ужесточения санкций в отношении российских воздушных судов задержали один самолет, сообщил министр транспорта страны Грант Шэппс.

«Прошлым вечером я подписал закон, который закрывает лазейки [в законодательстве], чтобы работать над [определением] принадлежности [частных] самолетов», — сказал Шэппс в эфире BBC TV (цитата по Reuters).

Он добавил, что в настоящее время один такой самолет находится на аэродроме Фарнборо к юго-западу от Лондона. По словам министра, судно было фактически «конфисковано» на время расследования. В настоящее время минтранс работает с Управлением гражданской авиации, чтобы уточнить информацию о самолете. Шэппс уточнил, что самолет зарегистрирован в Люксембурге. Информации о владельце судна пока не поступало.

Великобритания была в числе западных стран, которые закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России в ответ на военную операцию на Украине. Под британские санкции попала в том числе российская авиакомпания «Аэрофлот».

Ранее в среду стало известно, что появление российских самолетов в воздушном пространстве Великобритании приравнено к уголовному преступлению. Правительство получило право задерживать такие суда. Это решение распространяется на самолеты, зарегистрированные в России; принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные физлицом, против которого введены авиационные санкции; принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные лицами, связанными с Россией (перечень таких лиц определен в местном законодательстве). Эта мера «нанесет еще больший экономический ущерб России и тем, кто близок к Кремлю», заявила глава британского МИДа Лиз Трасс.

Правительство также исключит самолеты, принадлежащие подсанкционным российским физическим и юридическим лицам, из реестра самолетов Великобритании. Кроме того, новые ограничения затронут экспорт из Великобритании товаров авиационной и аэрокосмической отраслей, включая сопутствующие услуги (например, по страхованию и перестрахованию).

Ранее по теме: Британия запретила экспортировать в Россию авиа- и космические технологии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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