В Британии задержали самолет на фоне новых авиационных санкций против России
В Великобритании после ужесточения санкций в отношении российских воздушных судов задержали один самолет, сообщил министр транспорта страны Грант Шэппс.
«Прошлым вечером я подписал закон, который закрывает лазейки [в законодательстве], чтобы работать над [определением] принадлежности [частных] самолетов», — сказал Шэппс в эфире BBC TV (цитата по Reuters).
Он добавил, что в настоящее время один такой самолет находится на аэродроме Фарнборо к юго-западу от Лондона. По словам министра, судно было фактически «конфисковано» на время расследования. В настоящее время минтранс работает с Управлением гражданской авиации, чтобы уточнить информацию о самолете. Шэппс уточнил, что самолет зарегистрирован в Люксембурге. Информации о владельце судна пока не поступало.
Великобритания была в числе западных стран, которые закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России в ответ на военную операцию на Украине. Под британские санкции попала в том числе российская авиакомпания «Аэрофлот».
Ранее в среду стало известно, что появление российских самолетов в воздушном пространстве Великобритании приравнено к уголовному преступлению. Правительство получило право задерживать такие суда. Это решение распространяется на самолеты, зарегистрированные в России; принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные физлицом, против которого введены авиационные санкции; принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные лицами, связанными с Россией (перечень таких лиц определен в местном законодательстве). Эта мера «нанесет еще больший экономический ущерб России и тем, кто близок к Кремлю», заявила глава британского МИДа Лиз Трасс.
Правительство также исключит самолеты, принадлежащие подсанкционным российским физическим и юридическим лицам, из реестра самолетов Великобритании. Кроме того, новые ограничения затронут экспорт из Великобритании товаров авиационной и аэрокосмической отраслей, включая сопутствующие услуги (например, по страхованию и перестрахованию).