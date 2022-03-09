В Британии задержали самолет на фоне новых авиационных санкций против России

Он добавил, что в настоящее время один такой самолет находится на аэродроме Фарнборо к юго-западу от Лондона. По словам министра, судно было фактически «конфисковано» на время расследования. В настоящее время минтранс работает с Управлением гражданской авиации, чтобы уточнить информацию о самолете. Шэппс уточнил, что самолет зарегистрирован в Люксембурге. Информации о владельце судна пока не поступало.