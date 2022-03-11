Зеленский подверг критике Евросоюз за позицию по членству Украины

По его словам, лидеры ЕС должны опираться на мнение своих граждан, которые якобы хотят видеть Украину в сообществе. Он призвал всех политиков приложить больше усилий, чтобы это состоялось. «Важно добиваться, чтобы Украина стала частью Европы, и европейцы четко про это говорят. Для реализации конкретных процедур Евросоюз может сделать больше. Больше сделать для нас, для Украины и для себя. Мы этого ждем», — отметил он.