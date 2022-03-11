Зеленский подверг критике Евросоюз за позицию по членству Украины
Страны-лидеры Евросоюза должны занять более решительную позицию по поводу членства Украины в организации, особенно во время обсуждения этого процесса, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении в Telegram-канале.
В частности, Зеленский прокомментировал итоги встречи лидеров ЕС, на которых обсуждался украинский вопрос. «Мы знаем, о чем говорилось на той встрече, о чем говорили все лидеры. Мы знаем, кто нас поддержал, кто промолчал, а кто старался сделать так, чтобы формулировки были недостаточными для Украины и для нашей свободы», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, лидеры ЕС должны опираться на мнение своих граждан, которые якобы хотят видеть Украину в сообществе. Он призвал всех политиков приложить больше усилий, чтобы это состоялось. «Важно добиваться, чтобы Украина стала частью Европы, и европейцы четко про это говорят. Для реализации конкретных процедур Евросоюз может сделать больше. Больше сделать для нас, для Украины и для себя. Мы этого ждем», — отметил он.
10 марта в Версале прошел неформальный саммит лидеров стран ЕС, посвященный Украине. Они обсудили возможное принятие страны в Евросоюз и заявили, что заключение насчет украинской заявки должна дать Еврокомиссия.
Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что не считает возможным запуск процедуры рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС в условиях военного конфликта. «Можно ли сегодня открывать процедуру вступления для страны, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю», — подчеркнул Макрон.
28 февраля Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС. Фото документа, адресованного президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также руководителям Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, было опубликовано в официальном Telegram-канале Верховной рады.